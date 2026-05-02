Kada bismo morale da izaberemo modni dodatak koji je obeležio naše detinjstvo, ogrlice od perlica sigurno bi zauzele vodeće mesto.

Od velikih, boemskih drvenih perlica do sitnih kamenčića u duginim nijansama, naša kolekcija je godinama marljivo rasla, a ako je nismo svake godine dopunjavale na letnjim štandovima, ogrlice od perlica svih vrsta pravile smo same.

Pritom smo, naravno, vredno sledile ideologiju više je više, što se ogledalo u pravom modnom nadmetanju s našim vršnjakinjama, odnosno u pitanju koliko ogrlica odjednom može da podnese naš modni izgled (i mamino strpljenje).

A zahvaljujući aktuelnim modnim pistama, ovog proleća i leta oživljavamo upravo tu nostalgiju.

Razigrano i doterano

Brojna dizajnerska imena reinterpretirala su ovaj ručno inspirisan, ,,DIY" trend na način koji deluje razigrano, a istovremeno izuzetno doterano, uvodeći uspomene iz detinjstva u savremeni kontekst.

Kod kuće ,,Chanel", ,,Matthieu" je perlice podigao u sofisticiranijem smeru, sa blistavim, gotovo planetarnim oblicima, dok je ,,Henry Zankov" trend odveo u opušteniju, letnju estetiku, u kojoj velike perle i školjke deluju lagano, gotovo kao sećanje na bezbrižne dane pored mora. Kod kuće ,,Celine", šarene ogrlice od perlica, nanizane jedna preko druge, delovale su gotovo kao odrasla verzija naših nekadašnjih modnih eksperimenata.

Osećaj je važan

I možda baš zato ovaj trend deluje tako uverljivo, jer nije reč samo o estetici, već o osećaju. O onom laganom, gotovo instinktivnom odlučivanju koje smo kao deca razumele bez objašnjenja.

Danas se, dakle, perlice svih vrsta hrabro vraćaju u našu garderobu kao simpatičan trend koji spaja razigranost i eleganciju, nostalgiju i savremenost. Naši omiljeni modni komadi imaju moć da nas (bar na trenutak) vrate u detinjstvo, prenosi Vogue.

Manikir + karmin

Kada su u pitanju najveći prolećni trendovi za ovu godinu, vredi pomenuti trend kombinovanja boje manikira sa bojom karmina.

Manikir više ne biramo nasumično, niti s namerom da ga uskladimo sa planiranim stajlinzima, već kako bismo ispratili našu standarnu kombinaciju proizvoda za usne. Šta to znači?

Ukoliko favorizujete bordo ili crveni karmin i nosite ga svakodnevno, logičan izbor za vas bi bio i manikir u pomenutoj boji, čak i ako strahujete da će odskakati od vaše garderobe. Manikir koji naginje tonovima breskve je posebno popularan ove sezone, a ova nijansa se savršeno nadovezuje na sjaj za usne u istom tonu.

Ovom formulom celokupnu igru ulepšavanja svodimo na jednu boju, težeći potpunoj harmoniji,

