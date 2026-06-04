Georgina Rodrigez uslikana je na luksuznoj jahti na Majorci, gde je snimala novu kampanju za poznati brend kupaćih kostima.

Dok se Kristijano Ronaldo uveliko priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo u fudbalu, njegova verenica Georgina Rodrigez iskoristila je nekoliko slobodnih dana za odmor, ali i poslovne obaveze.

Atraktivna brineta uslikana je na luksuznoj jahti kod obale Majorke, gde je snimala novu kampanju za brend kupaćih kostima čije je zaštitno lice postala. Paparaci su zabeležili trenutke sa snimanja, a fotografije su ubrzo obišle svet.

Georgina je tokom snimanja promenila nekoliko modela kupaćih kostima iz jednog dela koji su istakli njene obline. Pozirala je na palubi jahte.

Nakon završetka fotografisanja, Georgina je uživala u moru i suncu, pokazujući da uspešno spaja posao i odmor. Za to vreme, Kristijano Ronaldo završava pripreme sa reprezentacijom Portugala pred početak Svetskog prvenstva u Americi.

Mnogi veruju da će mu se Georgina uskoro pridružiti, posebno nakon što je na društvenim mrežama počela da deli sadržaje povezane sa Mundijalom.

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