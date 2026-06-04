Ljubavna priča Hajdi Klum i pevača Sila godinama je važila za jednu od najlepših u Holivudu. Ipak, malo ko zna da je njihova romansa počela priznanjem koje je moglo da promeni sve i uništi njihovu vezu.

Njihove reči u toj situaciji i danas se prepričavaju, a mnogi smatraju da je upravo Silova reakcija pokazala kakav je čovek tada bio i koliko mu je Hajdi značila od prvog susreta.

Varnice su planule na prvi pogled

Hajdi Klum i Sil upoznali su se 2004. godine u predvorju jednog hotela u Njujorku. Već tada među njima je sevnula varnica.

„Ušao je pravo iz teretane, u biciklističkom šortsu. Pomislila sam: Vau! Videla sam skoro sve. Ceo paket“, ispričala je Hajdi Klum svojevremeno u emisiji Opre Vinfri.

Ni Sil nije ostao ravnodušan. „Privukla me je ljubaznost u njenom osmehu. Pomislio sam da nikada nisam video nikoga lepšeg“, rekao je pevač.

Njihova veza razvijala se veoma brzo, ali je od samog početka nosila veliki izazov. U trenutku kada su se upoznali, Hajdi je već bila trudna sa italijanskim biznismenom Flaviom Brijatoreom, sa kojim više nije bila u vezi.

Pet nedelja nakon upoznavanja i prve zajedničke noći odlučila je da Silu kaže istinu.

Mislio da je dete njegovo, a onda je čuo istinu

Kada mu je saopštila da je trudna, Sil je u prvi mah pomislio da je dete njegovo. „Nasmejao sam se i rekao: ’Već? To je neverovatno!’ A ona mi je odgovorila: ’Ne s tobom, glupane’“, prisetio se pevač.

Usledio je trenutak tišine koji je mogao da promeni njihovu budućnost. Nakon prvobitnog šoka, Sil je izgovorio rečenicu koju mnogi i danas pamte. „To ne menja ono što osećam prema tebi“, rekao je.

Kasnije je priznao da u tom trenutku nije imao nikakvu dilemu. „Prvi put u životu mi je sve bilo potpuno jasno. Znao sam tačno šta treba da uradim“, ispričao je pevač.

Od šoka do najromantičnije prosidbe u Holivudu

Njihova ljubav nastavila je da raste, a Sil je ubrzo priredio jednu od najromantičnijih prosidbi u Holivudu. Zaprosio je Hajdi u posebno napravljenom iglou u Kanadi, nekoliko dana pred Božić, što je tada izazvalo veliko interesovanje medija.

Nakon rođenja ćerke Leni, par se venčao na plaži u Meksiku. Sil je od samog početka pokazivao koliko mu je stalo do devojčice, a kasnije ju je i zvanično usvojio.

„Od prvog dana sam imao poseban odnos s njom. Ta veza je oduvek postojala“, rekao je pevač.

Njegov odnos prema Leni mnogi su tada smatrali dokazom bezuslovne ljubavi. Hajdi i Sil imaju troje zajedničke dece, dok je Sil kasnije usvojio Leni, pa su je zajedno odgajali kao najstarije dete u porodici.

Osam puta su ponovili sudbonosno „da“

Svake godine su organizovali su ceremoniju obnove bračnih zaveta, pa su tokom braka čak osam puta ponovo izgovorili sudbonosno „da“. „To je postalo normalno za našu decu. Kao da svake godine govorimo: mama i tata se vole“, objasnila je Hajdi.

Iako su delovali kao par iz bajke, vremenom su počeli da se udaljavaju jedno od drugog. Nakon sedam godina braka odlučili su da stave tačku na svoj odnos i saopštili javnosti da se razvode.

Razvod je šokirao fanove širom sveta

Vest o razvodu šokirala je njihove fanove širom sveta. Ipak, oboje su se trudili da kroz težak period prođu dostojanstveno i bez javnih sukoba.

U zajedničkom saopštenju istakli su da među njima i dalje postoji veliko poštovanje. „Imali smo duboko poštovanje jedno prema drugom, ali smo se udaljili“, poručili su tada.

Hajdine reči o kraju braka i danas se citiraju

Za razliku od mnogih poznatih parova koji su detalje razvoda iznosili u javnost, Hajdi je odlučila da ćuti.

Kasnije je objasnila zašto. „Ljudi ne moraju da znaju ko je šta uradio. Posebno ne zbog naše dece“, rekla je manekenka.

Iako njihova ljubavna priča nije imala srećan kraj, početak njihove veze i danas mnogi navode kao primer da prava osećanja mogu da pobede i najveća iznenađenja.

Hajdi Klum je sedam u braku sa 16 godina mlađim Tomom Kaulicom i, sudeći po objavama na društvenim mrežama, vole se i uživaju kao i prvog dana.

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