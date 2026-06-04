Vesti
Alo!

Horoskop

Beda im kuca na vrata: 3 znaka horoskopa čeka finansijski haos do kraja 2026.

Ova tri znaka čeka finansijski haos.

Autor:  Vesna Vukadinović
04.06.2026.08:25
0
Beda im kuca na vrata: 3 znaka horoskopa čeka finansijski haos do kraja 2026.
Foto: Shutterstock
Prženice bez jaja svi obožavaju: Gotove su za 5 minuta, a ukus im je savršen!
Foto: Shutterstock
 Prženice bez jaja svi obožavaju: Gotove su za 5 minuta, a ukus im je savršen!
Prethodna vest
Jedite ih i smršajte! Ove 2 namirnice bukvalno tope salo sa stomaka!
Foto: Shutterstock | Shutterstock/ARMMY PICCA
 Jedite ih i smršajte! Ove 2 namirnice bukvalno tope salo sa stomaka!
Sledeća vest

Prema astrološkim prognozama, 2026. godina neće svima doneti finansijsku stabilnost. Naprotiv, neki znakovi mogli bi da se suoče sa ozbiljnim problemima kada je novac u pitanju.

Na listi onih koji bi mogli imati najviše poteškoća nalaze se Ribe, Rak i Devica.

RIBE bi mogle upasti u problem zbog neplaniranih troškova i impulsivnog trošenja. Neočekivani izdaci lako bi mogli da poremete njihov budžet, pa će morati da budu posebno oprezne sa novcem.

RAKOVE očekuju dodatni finansijski pritisci, naročito kada su u pitanju porodične obaveze i troškovi doma. To bi moglo značajno da utiče na njihovu finansijsku sigurnost tokom godine.

DEVICE bi mogle imati problem sa prekomernim trošenjem na stvari koje im zapravo nisu neophodne. Upravo zbog toga savetuje im se bolja organizacija i planiranje budžeta.

Iako ovakva predviđanja ne moraju da se ostvare kod svih, mogu poslužiti kao upozorenje da se novac pažljivije planira i troši tokom godine.

Video:

embed

horoskop finansijski horoskop siromaštvo besparica alo najzena

Povezane vesti

Šta god da su joj uradili, dobro su to uradili: Šuška se da je Dženifer Lopez imala totalni remont!
Foto: Profimedia | Profimedia
Sve "gori" na njoj!

Šta god da su joj uradili, dobro su to uradili: Šuška se da je Dženifer Lopez imala totalni remont!

11:01 | 0
Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra
M.M./ATAImages
Stajling

Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra

10:44 | 0
Olga je ostavila Mašu u kolicima da spava, kad se okrenula više je nije bilo! Posle 24 godine dobila je pismo, jeziva istina o ćerki slomila joj je srce
Shutterstock
HOROR

Olga je ostavila Mašu u kolicima da spava, kad se okrenula više je nije bilo! Posle 24 godine dobila je pismo, jeziva istina o ćerki slomila joj je srce

10:14 | 0
I u 40, i u 50, i u 60 izgledaju mladoliko: Ovaj horoskopski znak najsporije stari, bore im se skoro pa i ne vide
Profimedia
Wow

I u 40, i u 50, i u 60 izgledaju mladoliko: Ovaj horoskopski znak najsporije stari, bore im se skoro pa i ne vide

09:59 | 0
Šta je marokansko kupanje, posle njega se koža sija kao zlato: Obično vam više nikada neće pasti na pamet
Shutterstock/Lucky Business
Telo

Šta je marokansko kupanje, posle njega se koža sija kao zlato: Obično vam više nikada neće pasti na pamet

09:45 | 0
Komentari (0)

Horoskop

I u 40, i u 50, i u 60 izgledaju mladoliko: Ovaj horoskopski znak najsporije stari, bore im se skoro pa i ne vide
Profimedia

I u 40, i u 50, i u 60 izgledaju mladoliko: Ovaj horoskopski znak najsporije stari, bore im se skoro pa i ne vide

09:59 | 0
Merkur u Raku se ne šali: Biće turbulentno do 9. avgusta, pogotovo za ove znake
Foto: Printscreen | Printscreen/YouTube/MTV Reality

Merkur u Raku se ne šali: Biće turbulentno do 9. avgusta, pogotovo za ove znake

09:06 | 0
Sve vam je lako: Ova 3 znaka ređaju uspehe od četvrtka, 4. juna, stiže najbolji period u životu
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Dagny

Sve vam je lako: Ova 3 znaka ređaju uspehe od četvrtka, 4. juna, stiže najbolji period u životu

22:00 | 0
Dnevni horoskop za četvrtak, 4. jun: Strelcima neočekivan poziv menja planove, Bikovi će se opariti
Foto: Printscreen | Printscreen/YouTube/Madison Beer

Dnevni horoskop za četvrtak, 4. jun: Strelcima neočekivan poziv menja planove, Bikovi će se opariti

19:28 | 0
Najsrećniji dani za svaki dan u junu: Za jedan horoskopski znak druga polovina meseca najbolji period u godini
Shutterstock

Najsrećniji dani za svaki dan u junu: Za jedan horoskopski znak druga polovina meseca najbolji period u godini

15:32 | 0
Za njih je ljubav svetinja: Ovi horoskopski znaci ne odustaju ni kada sve pukne
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Za njih je ljubav svetinja: Ovi horoskopski znaci ne odustaju ni kada sve pukne

15:01 | 0
Jedan znak će danas pevati od sreće! Dobija unapređenje, značajnu povišicu i pažnju drugih
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/P!NK

Jedan znak će danas pevati od sreće! Dobija unapređenje, značajnu povišicu i pažnju drugih

11:27 | 0
Ko najteže preboli raskid? Ovi znaci zodijaka ostaju slomljeni najduže
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Olivia Rodrigo

Ko najteže preboli raskid? Ovi znaci zodijaka ostaju slomljeni najduže

08:01 | 0
Dnevni horoskop za sredu, 3. jun: Vagu čeka važan razgovor, Raku su emocije naglašene
Foto: Printscreen | Printscreen/Youtube/Adèle Castillon

Dnevni horoskop za sredu, 3. jun: Vagu čeka važan razgovor, Raku su emocije naglašene

19:25 | 0
Brdo para stiže za 3 znaka horoskopa: Dobiće iznenadni novac, povišicu ili bolji posao!
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Brdo para stiže za 3 znaka horoskopa: Dobiće iznenadni novac, povišicu ili bolji posao!

13:45 | 0

Najnovije

Najčitanije

9min

Šta god da su joj uradili, dobro su to uradili: Šuška se da je Dženifer Lopez imala totalni remont!

26min

Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra

40min

Od grubog do mekog veša: Eksperti upozoravaju na česte greške, uradite ovo i ponovo će biti kao nov

56min

Olga je ostavila Mašu u kolicima da spava, kad se okrenula više je nije bilo! Posle 24 godine dobila je pismo, jeziva istina o ćerki slomila joj je srce

1H

I u 40, i u 50, i u 60 izgledaju mladoliko: Ovaj horoskopski znak najsporije stari, bore im se skoro pa i ne vide

24H

Volim kad dođu, volim i kad odu! Spremila sam ručak i kolače za sina snaju, a ona me ponizila!

24H

Ne gube ukus ni nakon godinu dana: Evo kako zamrznuti trešnje da ostanu sveže i sočne mesecima

23H

Jedan znak će danas pevati od sreće! Dobija unapređenje, značajnu povišicu i pažnju drugih

18H

5 vrsta cveća koje privlače dobre insekte: Paradajz obožava kada zasadite jednu pored njega

21H

Muškatle vam žute i venu? Ovaj kuhinjski trik ih vraća u život za 24 sata

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0