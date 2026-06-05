Odlazak Endrua Mauntbaten-Vindzora iz njegovog novog doma na imanju kraljevske porodice Sandringem izazvao je zabrinutost 4. juna, nakon što je bivši princ primećen sa velikom ljubičastom modricom koja je prekrivala desnu stranu njegovog lica.

Kako prenosi The Telegraf, bivši vojvoda od Jorka je sedeo na zadnjem sedištu crnog automobila, pri čemu mu je povreda bila jasno vidljiva.

Prema izvoru koji je govorio za taj medij, Endruova modrica „nije razlog za zabrinutost“.

Skandal

Ovaj izlazak dolazi u trenutku pojačanog interesovanja za istragu o navodnom nedoličnom ponašanju Endrua Mauntbaten-Vindzora tokom perioda kada je bio trgovinski izaslanik Ujedinjenog Kraljevstva.

Kako prenosi People, obim istrage je nedavno proširen i sada uključuje optužbe za navodno se**ualno nedolično ponašanje. Policija Thames Valley Police je potvrdila ovu informaciju u saopštenju za javnost:

„Pored istrage o nedoličnom ponašanju u javnoj funkciji, procena prijava da je žena 2010. godine odvedena na jednu adresu u Vindzoru u se**ualne svrhe je i dalje u toku.“

Preseljenje

Endru Mauntbaten-Vindzor od februara živi na imanju ,,Marsh Farm" u Sandringemu, kada se preselio iz svoje bivše rezidencije, ,,Royal Lodge", „pod okriljem mraka“. Od tada je diskreditovani član kraljevske porodice navodno bio uhapšen i praktično isključen iz ostatka britanske kraljevske porodice.

Njegov brat, kralj Čarls, je čak, prema navodima, izbegavao susret s njim tokom nedavne posete ,,Wood Farm"-u na imanju Sandringem.

PR kriza

Uprkos tome što su ga udaljili, kraljevska porodica ipak ne može u potpunosti da se otarasi stalne PR krize koja prati njegov pad iz milosti.

BBC je nedavno tvrdio da je Bakingemska palata zapravo znala za njegove navodne nepravilnosti još od 2020. godine. Prema tom izveštaju, lord komornik je primio 30.000 mejlova koji su opisivali Endruove finansijske poslove, uključujući i navodno deljenje poverljivih informacija sa Džefrijem Epstinom. Lord komornik je najviši službenik u kraljevskom domaćinstvu.

„Pre šest godina, Palata je znala da Endru nije samo problem; mogao je da se suoči sa krivičnom istragom. I sedeli su na tome“, izjavila je Džes Majkls, koja tvrdi da ju je Džefri Epstin se**ualno zlostavljao 1991. godine. „Virdžinija Džufre je govorila istinu, a nije doživela da vide kako to priznaju. To mi slama srce, i trebalo bi da slomi svakoga.“

„Drago mi je što Ujedinjeno Kraljevstvo konačno sprovodi istragu“, dodala je Majkls. „Kasno jeste, ali to je najmanje što su mogli da urade. U međuvremenu, naša sopstvena vlada nas je proglasila žrtvama, štiti muškarce koji su nam naudili i i dalje nas tretira kao problem.“

Bakingemska palata odbila je da komentariše izveštaj ,,BBC"-ja.

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