Po svemu sudeći, kraljevsko venčanje princa Vilijama i Kejt Midlton proteklo je bez ikakvih problema, ali došlo je do kratkog propusta u kraljevskom protokolu koji je gotovo svima promakao.

Osim, naravno, mlade i mladoženje, najvažnija osoba na venčanju para bila je kraljica Elizabeta, koja je, prema navodima, bila oduševljena time kako je proteklo venčanje Vilijama i Kejt 29. aprila 2011. godine.

Greška

Kraljica je u jednom brzom trenutku, zabeleženom od strane Hello! magazina, po dolasku u Vestminstersku opatiju pokušavala da signalizira svojim stražarima da joj ne otvaraju vrata automobila. Ispostavilo se da je automobil stigao na pogrešnu stranu trotoara kod opatije, zbog čega je kraljica morala da se prebaci na drugu stranu, gde je već sedeo njen suprug princ Filip.

Stručnjakinja za bonton Aleksandra Mesevri izjavila u epizodi podkasta „A Right Royal Podcast“ magazina ,,Hello!" je da je „primetila da je automobil koji je vozio kraljicu i vojvodu od Edinburga stao na potpuno pogrešan način u ,,Deans Yard"-u u Vestminsterskoj opatiji. Kraljica je izašla na pogrešnoj strani i nastala je mala zbrka“.

„Mislim da je [stražar] koji je otvorio vrata delovao zbunjeno jer kraljica zapravo nije bila tamo gde bi uobičajeno bila“, nastavila je ona. „Ispravan protokol za nju je bio da bude na strani trotoara, a ona je bila na suprotnoj strani.“

Kako je stručnjakinja dalje objasnila: „Ali, gledajući to sada, pošto ona nikada nije grešila — da li je to zapravo bilo pogrešno? Možda je tog dana imala bol u nozi i nije mogla da izađe na levu stranu? Možda joj je bilo lakše da izađe na desnu? Ne znam.“

„Srećom, kraljica je ignorisala gardistu koji joj je otvorio vrata i umesto toga se pomerila kako bi izašla na strani gde je bio princ Filip“, dodala je Mesevri. „Mislim da je to bio mali propust i, naravno, u svakom protokolu je ispravno da žena izađe na strani trotoara. To sve potiče iz vremena kočija i konja — gospoda su hodala spolja, bliže ivici puta, dok su žene bile na drugoj strani kako bi izbegle blato.“

Prelepa uspomena

Iako je taj mali propust u protokolu prošao gotovo neprimećeno, Elizabeta je delovala presrećno na venčanju princa i princeze od Velsa — tada vojvode i vojvotkinje od Kembridža.

Nakon što je par razmenio zavete tog prolećnog dana, Tina Braun je u svojoj knjizi ,,The Palace Papers" iz 2022. godine napisala da se kraljica okrenula svom suprugu i prokomentarisala: „To je zaista bilo odlično, zar ne?“

People je izvestio da je na veliki dan Vilijama i Kejt, kraljica „bila još emotivnija nego što se očekivalo“, dok su dvorjani za taj medij rekli da je kraljica „nekarakteristično bila preplavljena radošću“, jer je bila „spokojna u saznanju da je linija nasleđivanja — koja je bila opterećena godinama nakon problematičnih brakova troje njene sopstvene dece — sada osigurana“.

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