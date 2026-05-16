Najbolji hoteli imaju poseban način da vas nekako učine opuštenijim nego što ste čak i kod kuće. Dizajn enterijera, atmosfera i usluga po meri igraju veliku ulogu u tome, ali i izbor posteljine.

Hotelski kreveti nude najmekše jastuke i najoštrije, najkvalitetnije čaršave. Mnogi hoteli na kraju biraju umetke za jorgane i navlake umesto klasičnih prekrivača, što je pametan izbor zasnovan na udobnosti, praktičnosti i higijeni.

Stručnjaci za posteljinu i hotelijerstvo su otkrili prednosti jorgana; evo šta su rekli.

Zašto hoteli koriste navlake za jorgane

Hoteli daju prioritet udobnosti gostiju, pojednostavljenom održavanju soba i besprekornoj higijeni — i upravo zato su jorgani često bolji od klasičnih prekrivača.

„Iz ugla ugostiteljstva, preferiramo navlake za jorgane jer one stvaraju mnogo profinjenije iskustvo za gosta“, kaže Dirik Knap, vlasnik hotela ,,Fox & Bear Lodge", istorijskog butik-hotela u Glenvudu, u Nju Džerziju za sajt Martha Stewart. „Krevet uvek izgleda uredno, čisto i luksuzno — više u skladu sa onim što gosti očekuju od butik hotela.“

Još jedan razlog zašto hoteli koriste navlake za jorgane jeste higijena. Knap kaže da su, sa tog aspekta, one među najčistijim sistemima posteljine koje hotel može da koristi, jer gost spava ispod potpuno uklonjive i sveže oprane navlake za svaku novu posetu, slično kao ogromna jastučnica oko umetka.

„Takođe volimo njihovu praktičnost“, kaže on. „Lakše se peru i osvežavaju između gostiju nego teški prekrivači, što nam pomaže da održimo dosledno visok standard čistoće i izgleda.“

Prednosti korišćenja jorgana u kući

Prednosti korišćenja umetka za jorgan i navlake kod kuće slične su onima zbog kojih ih hoteli biraju umesto klasičnih prekrivača.

„Navlake za jorgane se lakše skidaju i peru, a omogućavaju i da sezonski osvežite izgled posteljine, kao i da jednostavno prilagodite temperaturu menjajući uložak unutra“, kaže Grifitova. „Takođe pretvaraju spavaću sobu u zabavan način da izrazite svoju ličnost.“

Stručni saveti za izbor (i korišćenje) navlaka i umetaka za jorgane

Ako vas je ideja o jorganima ubedila, slede stručni saveti za njihov izbor i korišćenje.

Obratite pažnju na materijal

Kvalitet tkanine je zaista važan kada je posteljina u pitanju.

„Prozračni, prirodni materijali poput organskog pamuka ili lana mogu pomoći u regulaciji temperature i ukupnoj udobnosti“, kaže Lejni Holis, viša potpredsednica razvoja proizvoda u kompaniji ,,Boll & Branch". Na primer, organski pamuk je dizajniran da bude mek i prozračan tokom cele godine, dok perkal pruža hladniji i čvršći osećaj i idealan je za one koji se više znoje tokom spavanja.

Izaberite pravi umetak za jorgan

Holisova kaže da treba tražiti umetak sa malo dodatne punoće kako bi se postigao luksuzniji i bogatiji izgled. Takođe je važno izabrati odgovarajuću težinu umetka u zavisnosti od klime i navika spavanja — lakši umetci su bolji za one kojima je vruće, dok teži pružaju dodatnu toplinu i udobnost.

Odaberite pravu veličinu

Još jedan način da se postigne pun, luksuzan izgled jeste da se uzme veća veličina, kaže Grifitova. Na primer, korišćenje velikog jorgana na manjem bračnom krevetu ili manjeg jorgana na bračnom krevetu. To omogućava da posteljina lepše pada preko ivica kreveta. Osim toga, ima više mesta za deljenje ako spavate sa partnerom. Takođe možete koristiti nešto manju navlaku za jorgan kako bi izgled bio još puniji.

Obratite pažnju na sitne detalje

Mali konstrukcioni detalji na navlaci za jorgan mogu značajno uticati na svakodnevnu upotrebu. „Zatvaranje na rajsferšlus je obično mnogo brže i lakše za korišćenje od klasičnih dugmadi kada skidate navlaku radi pranja“, kaže Grifitova. „A elementi poput vezica na uglovima pomažu da se umetak drži čvrsto na mestu i sprečavaju njegovo pomeranje ili zgužvanje.“

Koristite dobru tehniku

Dobra metoda je da prvo ubacite dva gornja ugla jorgana u gornje uglove navlake. „Kada ih poravnate, držite te uglove spolja, zatim preklopite sve na pola duž vertikalne sredine i lagano uvucite jorgan u donje uglove“, kaže Holisova. „Blago protresanje dok držite donje uglove pomaže da se slojevi rašire i pravilno poravnaju.“

