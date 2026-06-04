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Prženice bez jaja svi obožavaju: Gotove su za 5 minuta, a ukus im je savršen!

Recept za prženice bez jaja koje svi vole.

Autor:  Vesna Vukadinović
04.06.2026.08:00
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Prženice bez jaja svi obožavaju: Gotove su za 5 minuta, a ukus im je savršen!
Foto: Shutterstock
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Prženice su mnogima omiljeno jelo, ali novi recept za prženice bez jaja postao je pravi hit u svetu. Ovaj jednostavan način pripreme oduševio je ljude širom sveta jer donosi isti ukus kao klasične prženice, ali uz manje sastojaka, pa su jeftinije.

Recept je postao viralan na TikToku, gde ga je podelila jedna žena, a mnogi tvrde da je ovo najlakši način da napravite savršene prženice za doručak ili večeru, a da ne koristite jaja.

Recept za prženice bez jaja

Za ovaj brz recept potrebno vam je samo nekoliko osnovnih sastojaka:

hleb

mleko

puter

cimet (po želji)

Priprema ovog popularnog jela je vrlo jednostavna. Na srednjoj temperaturi rastopite malo putera u tiganju, zatim stavite kriške hleba i prelijte ih mlekom. Po želji pospite cimetom i pržite dok hleb ne porumeni sa obe strane, a mleko ne ispari (pogledajte video). Rezultat su hrskave prženice koje izgledaju i imaju ukus kao klasičan pohovani hleb, ali bez upotrebe jaja.

Video:

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Doručak prženice alo najzena prženice bez jaja

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