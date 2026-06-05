Ako se mučite da održite rutinu organizacije ili čišćenja koja odgovara vama i vašem rasporedu, često je najbolje da počnete od nečeg jednostavnog i lakog — toliko lakog da traje samo jedan minut.

Pravilo jednog minuta, koje je proslavila autorka Grečen Rubin, a kasnije popularizovala TikTok zajednica, zasniva se na malim navikama koje zahtevaju minimalan trud: jedan minut, jedan mali zadatak i jedan korak bliže urednijem prostoru.

Evo šta treba da znate o ovoj osvežavajuće jednostavnoj metodi.

Šta je pravilo jednog minuta?

Ideja je jednostavna: ako neki zadatak traje manje od jednog minuta, uradite ga odmah. Toliko je jednostavno.

Iako je Rubinova prvobitno predstavila ovu ideju kao opšti savet za produktivnost, poslednjih godina je naročito prihvaćena među ljubiteljima čišćenja na TikToku.

Kada se primeni na održavanje doma, pravilo jednog minuta podstiče jednostavne načine za brzo sređivanje prostora.

Na primer: stavite prljav tanjir direktno u mašinu za sudove ili pređite ogledalo u kupatilu krpom nakon pranja zuba. Umesto fokusiranja na velika spremanja i višesatno čišćenje, ove male aktivnosti sprečavaju da se nered nagomila.

Suština je u sitnim koracima održavanja, a ne u potpunoj transformaciji prostora odjednom.

Iznenadićete se koliko se brzo ovi mali trenuci sabiraju. Jedan obavljen zadatak ovde, odložene cipele tamo — i odjednom će vaš dom delovati čistije i urednije, ne zato što ste satima ribali, već zato što ste napravili mesta za male, lako ostvarive zadatke.

Kako primeniti pravilo jednog minuta u rutini čišćenja

Lepota ovog pravila leži u njegovoj jednostavnosti. Nema pravljenja spiskova niti rasporeda kojih morate da se pridržavate. Ipak, možete ga učiniti još lakšim i efikasnijim tako što ćete obratiti pažnju na svoje navike.

Razmislite o poslovima koje redovno odlažete. Da li ostavljate odeću na podu nakon presvlačenja? Gomilate sudove u sudoperi? Ignorišete mrlje na ogledalu? Velika je verovatnoća da se mnogi od tih zadataka mogu završiti za manje od jednog minuta.

Takođe, držite sredstva za čišćenje pri ruci kako biste lakše reagovali u trenutku. Ako su vam potrebni alati nadohvat ruke, veća je verovatnoća da ćete posao odmah obaviti.

Na primer, ako pored lavaboa držite krpu od mikrofibera, biće vam potrebno manje od jednog minuta da brzo prebrišete površine i održite kupatilo urednim.

Primeri jednominutnih zadataka za čišćenje

Potrebna vam je mala inspiracija? Evo nekoliko svakodnevnih poslova koji gotovo uvek traju manje od 60 sekundi, a mogu značajno doprineti urednosti i prijatnijem izgledu vašeg doma:

Prebrišite šporet nakon kuvanja.

Složite prekrivače ili ćebad na kauču.

Ubacite prljav veš u korpu za veš.

Vratite cipele u ormar ili na policu za obuću.

Pređite dezinfekcionom maramicom preko prekidača za svetlo ili kvaka na vratima.

Obrišite ogledalo u kupatilu krpom od mikrofibera i sredstvom za staklo.

Raščistite noćni stočić.

Dopunite dozator za sapun.

Zamenite kuhinjske ili peškire za ruke.

Počistite mrvice ispod stola ili kuhinjskog pulta.

Nijedan od ovih zadataka ne oduzima mnogo vremena, ali zajedno mogu sprečiti nagomilavanje većeg nereda i pomoći vam da održavate dom urednim bez osećaja iscrpljenosti.

Zato, sledeći put kada dođete u iskušenje da prođete pored stvari koja nije na svom mestu ili ostavite sud u sudoperi, setite se pravila jednog minuta: ako je potrebno manje od jednog minuta da se uradi — uradite to odmah. Vaše buduće ja će vam biti zahvalno, prenose eksperti sa sajta Martha Stewart.

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