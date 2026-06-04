Šeron Stoun je progovorila o fizičkom napadu koji se dogodio pre 10 godina.

Glumica (68) je izjavila u epizodi podkasta ,,The Person Who Believed in Me" od 1. juna, čiji je voditelj novinar Dejvid Begno:

„Ne znam koliko mogu da pričam o ovome. Udarena sam s leđa.“

„Zapravo nisam znala šta mi se dogodilo sve do deset godina kasnije, jer sam se probudila. Ležala sam bez svesti na podu. Dve sofe su bile pomerene ukoso. Stočić za kafu bio je razbacan po prostoriji. Bio je praktično prevrnut. Sve što je bilo na njemu bilo je rasuto po podu, a ja nisam znala kako sam dospela tamo“, nastavila je Stounova, koja je odbila da otkrije identitet osobe koja ju je napala.

Kasnije primetila probleme

Zvezda je objasnila da se napad ponovo našao u fokusu deset godina kasnije, kada je posetila lekara zbog problema sa zadnjim delom vrata i ramenima.

„Otišla sam u kliniku jer sam imala velike probleme sa zadnjim delom vrata, a ramena su me strašno bolela. Otišla sam u kliniku za vrat i kičmu u Marini del Rej. Dali su mi propofol i uradili mnogo rendgenskih snimaka spreda i otpozadi, kao i razne druge preglede“, prisetila se Stounova.

Nastavila je: „Planirali su da mi daju neku vrstu injekcija zbog onoga za šta su mislili da je artritis u vratu i ramenima. Pre toga su uradili sve te preliminarne rendgenske snimke grudnog koša, vrata, ramena i kičme. Tada je doktor ušao i rekao: ‘Nećemo moći da uradimo ovu operaciju.’“

„Pomislila sam: ‘Ne znam o čemu govorite.’ A on mi je rekao: ‘Vaš grudni koš je bio potpuno polomljen, a kosti su ponovo srasle uz ožiljke. Jasno je da ste bili napadnuti i da je ono što vam se dogodilo krivično delo’,“ ispričala je Stounova.

Dodala je da ju je lekar nagovarao da slučaj prijavi policiji, nakon čega je doživela napad panike, iako je još bila pod dejstvom propofola, leka koji se koristi za opuštanje ili uspavljivanje pre i tokom operacija i drugih medicinskih zahvata.

Identitet napadača

Na pitanje ko ju je napao, Stounova je odgovorila:

„Neću to javno reći, ali mogu da kažem da smo slučaj prijavili i da smo uradili sve što je bilo potrebno.“

Dodala je: „Imala sam priliku da podnesem krivičnu prijavu, ali pošto je prošla cela decenija i pošto sam javna ličnost, odlučila sam da to ne učinim.“

Stounova je rekla da je „prilično sigurna“ da zna ko joj je to učinio, ali je takođe „prilično sigurna“ da bi „deset godina kasnije imala velikih problema da to dokaže na sudu“.

Glumica je dodala da veruje da bi verovatno imala dovoljno „posrednih dokaza da se sastavi određeni slučaj“, ali je odlučila da ne pokreće postupak jer „nije želela da to bude njeno nasleđe“.

Na pitanje da li veruje da je napad bio slučaj porodičnog nasilja, odgovorila je:

„Nisam u mogućnosti da to kažem.“

Otac

Stounova je tokom epizode podkasta otvoreno govorila i o svom odnosu sa ocem, Džozefom Stounom, otkrivši Dejvidu Begnou kako ga je sa 14 godina suočila sa njegovim nasilnim ponašanjem.

Kako je ranije objavljeno, opisala je svog oca kao saosećajnog i viteški nastrojenog čoveka uprkos teškoj prošlosti koju su delili, navodeći da su kasnije postali veoma bliski.

„Moj tata je bio zaista fantastičan čovek, veoma saosećajan. Bio je toliko prefinjen, snažan, pametan i harizmatičan“, rekla je Stounova voditelju podkasta.

Porodično nasilje

Međutim, ona je insistirala na tome da on nije uvek bio nežan. „Bio je stroži prema meni nego prema mom mlađem bratu. Na kraju sam mu se suprotstavila kada sam imala 14 godina, jer je bio sklon fizičkom nasilju”, rekla je.

Stounova je nastavila: „Da, bacio bi me niz stepenice, a onda bi skinuo kaiš. Znate, skinuo bi kaiš i onda bih dobila prave batine, znate? I konačno, sam mu sasula sve u lice sa 14 godina. Baš sam mu sve sasula.”

Prisetila se: „Sećam se tačno da je vikao na mene da siđem niz te stepenice, je l' tako? 'Prokleto odmah'. A ja sam sišla niz stepenice kao kraljica Francuske, korak po korak, prišla mu pravo u lice i rekla: 'Zašto? Je l' treba još da me biješ da bi se osećao kao muškarac? Je li to ovde sredi? Jer ako treba, hajde da završimo s tim. Ali te nikada više neću voleti. Završila sam s tobom.' ”

„Zaplakao je. I nikada više nikoga nije udario. Bilo je gotovo. I tada smo počeli da razgovaramo. Razgovarao bi sa mnom. Prestao je da bije... i postali smo veoma bliski”, insistirala je Stounova, prenosi People.

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