Karmen Elektra je uoči najnovije javne pojave promenila svoju prepoznatljivu plavu kosu.

Glumica i manekenka Karmen Elektra se na premijeri filma ,,Scary Movie" (srp. ,,Mrak film) održanoj 3. juna u Los Anđelesu, pojavila sa „dip-dye“ pramenovima, prenosi InStyle.

Karmen Elektra (54) je nosila providnu haljinu bez bretela ukrašenu bogatim resama od perlica. Gotički dizajn je takođe uključivao perje i til u kroju sirene.

Izgled je upotounila dijamantskim nakitom, uključujući ogrlicu i više prstenova, kao i crno-belu prugastu clutch torbicu ukrašenu šljokicama.

Što se tiče kose, Elektrina duga kosa do struka bila je prošarana crvenom bojom — kao simboličan omaž krvavim ,,slasher" filmovima koje parodira franšiza ,,Mrak film".

Iako je isprobala novu frizuru, ostala je verna svojoj prepoznatljivoj šminki: crne, jako oivičene oči sa zadimljenom senkom, rumeni obrazi i sjajni ruž u neutralnoj nijansi.

Elektrin nastup u predstojećem nastavku filma ,,Mrak film" predstavlja njen treći film u toj seriji. Među onima koji repriziraju svoje uloge nalaze se Marlon Vejans, Ana Faris i Redžina Hol.

Muzika

Iako je poznatija po glumačkoj i manekenskoj karijeri, Karmen Elektra je svoje prve korake napravila u muzičkoj industriji. Princ, sa kojim je bila i u vezi tokom 1990-ih, ju je otkriо ju je i potpisao za diskografsku kuću.

Elektra se prošlog meseca u podkastu „Legally Goff“ prisetila jednog od poslednjih razgovora koje je imala sa legendarnim umetnikom, koji je preminuo 2016. godine.

„Ovo je priča koja nikada ranije nije ispričana“, rekla je ona, napominjući da je „prošlo mnogo vremena i da su se među nama dogodile stvari koje, znate, nisu bile dobre. I mislim da je to možda bio pretposlednji put da sam zaista bila nasamo s njim, i tada mi je rekao: ‘Bićeš tip Merilin Monro.’“

„Sećam se da sam pomislila: ‘To je čudno, jer ja nisam glumica. Ne želim da budem glumica. Nisam pozirala za Plejboj’“, dodala je ona.

„Kasnije sam saznala da je, mislim, Plejboj bio prvi magazin za koji se Merilin Monro slikala. Ja imam drugi najveći broj naslovnih strana u Plejboju na svetu, odmah iza Pamele Anderson“, objasnila je Karmen Elektra. „Iskreno, imam osećaj da je on bio gotovo proročanski nastrojen. Kao da je jednostavno znao stvari.“

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