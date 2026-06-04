Megan Markl i njena mala princeza slave njen 5. rođendan.

Vojvotkinja od Saseksa je u četvrtak, 4. juna obeležila važan dan princeze Lilibet novom objavom na Instagramu, u kojoj je pokazala riđu kosu svoje ćerke.

Lilibet je na prvoj fotografiji bila u naručju svog oca, princa Harija, dok je njena nasmejana majka stajala pored njih. Lilibet je na drugoj fotografiji hodala bosa po bašti njihove kuće u Montesitu. Devojčica je na obe slike nosila izvezenu letnju haljinicu, a njena duga riđa kosa je bila puštena.

„Naša devojčica iz snova. Srećan 5. rođendan, Lili“, napisala je Megan uz objavu i emotikon u obliku srca.

Megan (44) i Hari (41) su postali roditelji kada se u maju 2019. godine rodio njihov sin, princ Arči (7).

Princ Hari i Megan Markl su se kasnije povukli sa svojih kraljevskih dužnosti u januaru 2020. godine i preselili u Kaliforniju, gde je princeza Lilibet rođena u junu 2021.

Porodični trenuci

Par odgaja svoju decu van javne pažnje, ali je Megan delila brojne trenutke iz njihovog života putem ličnog Instagram profila koji je pokrenula 2025. godine, uključujući porodične trenutke i važne događaje, poput posete Diznilendu prošlog meseca.

„Slavili su rođendane dece zajedno“, rekao je izvor za People u to vreme. „Deca su se vozila na mnogim vožnjama, a to je bio poseban način da se produži Dan majki za Megan i njenu majku [Doriju Ragland].“

Mamina devojčica

Lilibet je dobila i posvetu u Instagram objavi koju je Megan podelila 16. maja dok se pakovala za put u Švajcarsku, a ispod fotografije je vojvotkinja od Saseksa napisala: „Mamina mala pomoćnica.“

Lilibetina riđa kosa je bila vezana u rep na Meganinom selfiju u ogledalu — osobina koju su ona i Arči nasledili od svog oca, princa Harija.

Porodica

Megan Markl i princ Hari su od preseljenja u Sjedinjene Države usklađivali roditeljstvo Arčija i Lilibet sa humanitarnim i poslovnim projektima, a vojvotkinja od Saseksa je u ekskluzivnom intervjuu za magazin ,,People" prošle godine govorila o privatnom životu svoje porodice.

„Kada nas upoznate, mislim da želite da kao roditelji imamo istu normalnost za svoju decu kao i svi drugi, uprkos tome koliko je naša situacija jedinstvena“, rekla je ona o njihovom životu u Montesitu.

„Normalan život“ za Megan izgleda kao večernji izlasci sa princom Harijem i njihovim prijateljima.

„Idemo na mnogo večera, i to ne samo u domove ljudi ili privatne prostorije; jednostavno odemo u restoran“, rekla je tada. „Zaista volim to što možemo da se opustimo i uživamo.“

Bonus video: