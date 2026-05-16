Mlada iz Velsa se ukrcala na voz na putu ka ostatku svog života.

Betan Tomas, obučena u venčanicu, noseći bidermajer u rukama, se 9. maja vozila linijom ,,Coryton" u okviru metroa Južnog Velsa, od Birčgrova do Penarta (putovanje dugo oko pola sata) kako bi stigla na svoje venčanje održano u ,,Penarth Pier Pavilion"-u. Voz, kojim upravlja ,,Transport for Wales", učinio je dan Betan i njenog sadašnjeg supruga Krisa Sedona još posebnijim.

„Samo za jedan dan“, našalio se on za lokalnu stanicu KTen, „Transport za mladence!“

Njih dvoje su dugogodišnji putnici na liniji ,,Coryton", toliko da im je jedna od prvih odluka pri planiranju venčanja bila da na neki način uključe ovu liniju u svoj veliki dan. Tomas je rekla da ne postoji „bolji način“ da započnu venčanje.

„Od samog početka naše veze uživali smo u korišćenju linije 'Coryton' kao odličnog načina da brzo stignemo do Penarta, sa njegovom prelepom obalom i mnogim dobrim restoranima,“ rekla je ona za ovaj medij.

,,Transport for Wales", koji upravlja metroom Južnog Velsa, je pomogao da Tomasina važna vožnja bude još posebnija. Njeno putovanje obavljeno je u jednom od „lepih“ novih vozova tipa ,,Class 756", a imala je priliku i da sedne u vozačevo sedište i napravi simpatične fotografije. Takođe je dobila i ogromnu voznu kartu od osoblja na kojoj je pisalo: „Čestitamo Betan i Kris.“

Nije bila sama

Tomasova nije putovala sama — sa njom je bila cela njena svadbena pratnja, rekla je ona. Osoblje ,,Transport for Wales" i saputnici u vozu bodrili su grupu dok su ulazili u voz.

„Znam da su naši gosti bili veoma iznenađeni kada su čuli moj plan“, rekla je Tomasova, dodajući: „svadbena pratnja se odlično provela i voz me je dovezao na ceremoniju tačno na vreme!“

Meri Deli, glavna operativna direktorka kompanije ,,Transport for Wales", je izjavila da je kompanija bila oduševljena što je mogla da učestvuje u posebnom danu ovog para.

„Kao redovni korisnici linije 'Coryton', njihovo putovanje je podsetnik na to kako javni prevoz povezuje ljude sa trenucima koji su zaista važni“, rekla je Deli, dodajući da je 'TfW' srećan što je mogao da „odigra malu ulogu u njihovoj proslavi“.

