Leto još zvanično nije ni počelo, ali sandale su već preplavile ulice kako bi garderoba ispratila rast temperatura.

U skladu sa trendovima ove sezone, već smo svuda viđali modele sa platformom i punom petom, kao i japanke u svojoj sofisticiranijoj verziji, zahvaljujući saradnjama poput one između brendova ,,Isabel Marant" i poznatog brenda japanki.

Za one koje ovog leta žele da se izdvoje iz mase, modnim pistama kruži tip „ružnih” sandala koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Brend ,,Chloé" je u svojoj kolekciji za proleće/leto 2026. predstavio model prepoznatljiv po podignutom rubu koji se uzdiže do nivoa stopala. Taj detalj primenjen je i na satenske natikače u živim bojama i na bele cipele otvorene pete.

Sličan pristup ponudila je i Viktorija Bekam, koja je predstavila dve verzije minimalističkih sandala sa kaišićem oko članka. Oba modela delimično prekrivaju stopalo upravo zahvaljujući tom karakterističnom povišenom rubu.

Poreklo ovog mikrotrenda postaje jasnije kada pogledamo hibride koje je predstavio brend ,,Balenciaga".

Sandale pojedinih brendova karakteriše sličan podignuti rub đona koji deluje poput svojevrsnog „zida” između prstiju stopala i svega što bi se moglo naći na putu pri hodanju, neposredno uz tlo.

Ako ovog leta tražite upečatljive sandale snažnog karaktera, teško ćete pronaći bolje saveznice, ističe Vogue.

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