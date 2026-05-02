Princeza Šarlot proslavila je svoj 11. rođendan, a tim povodom je objavljena nova fotografija koja je oduševila kraljevske fanove širom sveta, navodi People.

Portret, podeljen na zvaničnim društvenim mrežama princa i princeze od Velsa, pruža redak uvid u svakodnevicu mlade princeze. Na fotografiji Šarlot pozira nasmejana, odevena u prugasti crno-crveni džemper i farmerkama, okružena prirodom – motiv koji odražava njenu veliku ljubav prema boravku na otvorenom. Fotografiju je snimio porodični fotograf Met Porteus tokom uskršnjeg odmora u Kornvolu.

Mnogi su primetili kako Šarlot sve više liči na svog oca, princa Vilijama, dok njena duga, raspuštena kosa podseća na onu njene majke princeze Kejt, koja je poslednjih godina često bila autorka dečjih rođendanskih portreta. Upravo ta kombinacija roditeljskih crta dodatno je privukla pažnju javnosti.

Osim nove fotografije, kraljevska porodica nedavno je podelila i toplu porodičnu uspomenu povodom 15. godišnjice braka princa Vilijama i Kejt, na kojoj Šarlot pozira s majkom i bratom Luisom, uživajući u suncu tokom boravka u Kornvolu.

Treća po redu za britanski presto, Šarlot je već sada jedna od najomiljenijih članica kraljevske porodice. Zahvaljujući promeni pravila o nasleđivanju iz 2013. godine, postala je prva britanska princeza koja ima prednost pred mlađim bratom u liniji nasleđivanja.

Iako vodi uglavnom miran i zaštićen život, Šarlot je već osvojila simpatije javnosti svojim držanjem i samopouzdanjem na javnim događajima. Poznata je i po tome što često preuzima „glavnu reč” među braćom, a njena energična i nezavisna ličnost ne prolazi nezapaženo.

Van kraljevskih dužnosti, ova 11-godišnjakinja uživa u plesu, posebno baletu, sluša Tejlor Svift i izrađuje narukvice prijateljstva, poput one koju je poklonila ocu s natpisom "papa".

Njeno poslednje javno pojavljivanje bilo je na Uskrs, kada je s majkom Ketrin privukla pažnju usklađenim modnim kombinacijama i nežnim gestovima, poput držanja za ruke.

S novim rođendanskim portretom, princeza Šarlot još jednom je pokazala zašto je jedna od najdražih mladih članica kraljevske porodice – prirodna, nasmejana i već sada vrlo svoja.

