Džejson Luis, glumac kojeg publika najviše pamti kao Smita Džeroda iz kultne serije ''Se*s i grad'', ponovo se pojavio u javnosti nakon trogodišnje pauze i odmah izazvao veliki interes obožavatelja.

54-godišnji glumac oglasio se videom na Instagramu u kojem šeta plažom na tropskoj lokaciji te najavio da priprema novi projekat.

''Nakon tri godine, bilo je vreme'', napisao je uz objavu kojom je prekinuo dugu medijsku tišinu.

U videu je objasnio zašto se povukao iz javnosti i društvenih mreža.

''2023. sam utihnuo. Ne zato što nisam imao šta da kažem, nego zato što sam imao nešto da uradim.''

Glumac je istakao kako je poslednjih godina bio potpuno posvećen projektu na kojem i dalje radi, ali sada smatra da je došlo vreme da publici pokaže deo onoga što priprema.

''Još uvek sam u tome, ali sada sam dovoljno daleko stigao da mi se činilo kako je vreme da se ponovo pojavim i podelim na čemu sam radio. Uskoro više'', poručio je.

Luis se poslednji put u javnosti pojavljivao 2022. godine kada je učestvovao u šou ''Ples sa zvezdama'', no tada je vrlo brzo ispao iz takmičenja. Nakon toga potpuno je nestao s društvenih mreža i izbrisao sav sadržaj sa svog Instagrama, što je dodatno izazvalo nagađanja obožavatelja o njegovom povlačenju iz Holivuda.

Iako je tokom karijere ostvario niz televizijskih uloga u popularnim serijama poput ''House'', ''Beverly Hills, 90210'' i ''Kako sam upoznao vašu majku'', upravo ga je uloga Smita Džeroda pretvorila u jednog od najprepoznatljivijih televizijskih zavodnika 2000-ih.

Njegov lik bio je mladi konobar kojeg je Samanta Džons, koju je glumila Kim Katral, pretvorila u usješnog modela i glumačku zvezdu. Njihova ljubavna priča ubrzo je postala jedna od omiljenih među gledaocima, posebno nakon što je Smit ostao uz Samantu tokom njene borbe s rakom dojke.

Iako su na kraju originalne serije ostali zajedno, u filmu iz 2008. njihovi likovi su raskinuli nakon što se Samanta preselila u Los Anđeles. Luis se kasnije pojavio i u nastavku ''Se*s i grad 2'', no 2021. godine otkrio je kako neće glumiti u seriji ''I tek tako...''.

Osim po glumačkoj karijeri, Luis je godinama punio naslovne strane i zbog privatnog života. Bio je u vezi s glumicom Rosario Doson, a krajem 2019. godine verio je producentkinju Liz Godvin.

