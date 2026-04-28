Princ Vilijam je posetio RAF Valley bazu u Velsu, mesto koje za njega ima poseban emotivni značaj jer je tamo radio kao pilot u službi potrage i spasavanja od 2010. do 2013. godine. Poseta je bila deo obeležavanja 85. godišnjice baze, a princ je učestvovao u ceremonijama, pratio paradu i uručio nagradu za najboljeg instruktora letenja.

Ovaj dolazak ima i ličnu dimenziju jer se dešava uoči 15. godišnjice braka sa Kejt Midlton. Par je uoči i nakon venčanja 2011. godine živeo upravo u blizini ove baze u Velsu, gde su proveli važan period svog zajedničkog života, pa čak i deo “mini-mednog meseca”.

Tokom posete, Vilijam se sastao sa pripadnicima RAF-a, uključujući i ženske timove, i razgovarao o njihovoj ulozi i iskustvu u vojsci. Posebno je naglasio koliko mu Vels znači i koliko ga vežu lične uspomene za to mesto.

Međutim, na društvenoj mreži X svi komentarišu koliko Vilijam dobro izgleda u vojničkoj uniformi koju je nosio prilikom posete.

U međuvremenu, kraljevska porodica je bila aktivna i na drugim frontovima, te je kralj Čarls je bio u državnoj poseti SAD-u, dok Vilijam i Kejt nastavljaju da obeležavaju godišnjice na mestima koja imaju posebno značenje u njihovoj zajedničkoj priči.