Američka pevačica Šeril Krou prisetila se burne veze s penzionisanim biciklistom Lencom Armstrongom te progovorila o njegovoj neveri. Naime, pevačica je otkrila da je njen bivši verenik izlazio s “vrlo poznatom glumicom”, dok se ona borila s rakom 2006. godine.

“Bila sam verena, imala sam troje predivnih pastoraka, htela sam imati decu s tom osobom. Raskinuli smo iste nedelje kada mi je dijagnostikovan rak dojke, a saznala sam da se viđao s jako poznatom glumicom”, rekla je kantautorka u novoj epizodi emisije “The Bobbycast”.

Otkrila je da je prošla kroz devet meseci zračenja, ali i “tugovanja i ljutnje”. Pevačica nije spomenula Armstronga po imenu.

Bivši biciklista i pevačica vezu su započeli 2003. godine, a verili su se dve godine kasnije. Međutim,raskinuli su 2006. godine jer je Krou htela decu, a on nije bio spreman. Armstrong je o njihovom raskidu progovorio 2009. godine u knjizi “Lance: The Making of the World’s Greatest Champion”.

“Htela je brak, htela je decu. Nije da ja to nisam hteo, ali nisam to hteo u to vreme jer sam tek izašao iz braka, tek sam dobio decu”, napisao je on. Inače, nekadašnji biciklista je od 1998. do 2003. godine bio u braku s Kristin Ričard te su zajedno dobili troje dece, sina Luka i bliznakinje Grejs i Izabel.

Nakon raskida s Krou, Lenca su povezivali s rijaliti zvezdom Keri Deuber, dizajnerkom Tori Barč i glumicom Kejt Hadson. Međutim, ljubav je naposletku pronašao s Anom Hansen, s kojom je vezu započeo 2008. godine. Par se venčao 2022., a zajedno su dobili dvoje dece.

Šeril je godinu dana nakon raskida s Armstrongom usvojila sina Vajata, a 2010. je usvojila i sina Levija. Godinu dana kasnije javno je obznanila vezu s pevačem Dojlom Bramhalom II, s kojim je bila do 2014. godine. Od tada je nisu povezivali ni sa kim.

