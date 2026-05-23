Glumica Alisija Silverstoun početkom decenije otišla je iz Holivuda i posvetila se teatru, pisanju knjiga i zdravom životu. Takvoj odluci navodno je pridonelo to što su je počeli nazivati debelom nakon što je nabacila nekoliko kilograma. - Zvali su me debelom devojkom, no to me nije nateralo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagovala potpuno suprotno. Nisam htela biti slavna - rekla je Alisija u jednom intervjuu pre nekoliko godina.

No, to nije ono zbog čega je podigla prašinu u javnosti. Naime, Alisija već neko vreme nije preterano aktivna u Holivudu, već se posvetila vaspitanju deteta. Tako je je u jednom intervjuu rekla kako još uvek spava u istom krevetu kao i njen u tom trenutku 11-godišnji sin. Reč je o Bearu (15) kojeg je dobila s pevačem Kristoferom Jareckim, a s kojim je bila u braku 13 godina. Brak nije potrajao, pa su se razveli pre osam godina.

Glumica je 2022. godine gostovala u The Ellen Fisher Podcastu i govorila o jedinstvenom odnosu sa sinom koji, rekla je, još spava s njom u krevetu iako je tada imao 11 godina. Kao deo svog objašnjenja, naglasila je da se većina drugih vrsta u divljini brine za svoje potomstvo. - Ako ste bili u bilo kakvom divljem okruženju gde ima divljih životinja, ako stavite svoje dete tamo, biće pojedeno. Dakle, nije idealno da beba bude tamo - rekla je. - Verujem u ljubav, verujem u prirodu, a naše se društvo boji prirode i ljubavi - odbranila se od svih kritika.

Međutim, spavanje u zajedničkom krevetu nije jedina vaspitna metoda kod Silverstoun koja je izazvala zgražavanje javnosti. Naime, glumica je izjavila i da se povremeno i dalje kupa sa sinom. Tu praksu objasnila je kao deo njihovog odnosa i način očuvanja emocionalne povezanosti.

Najviše kritika primila je zbog načina na koji je hranila sina od najmanjih nogu, a on se sastojao od toga da glumica prvo u vlastitim ustima sažvače hranu koju zatim daje detetu direktno iz svojih usta, opravdavajući to dnevnom i prirodnom metodom. Očekivano, takav pristup pokrenuo je lavinu kritika, posebno od strane medicinskih stručnjaka, koje ukazuju na moguće zdravstvene rizike poput prenosa bakterija i infekcija.

- Stvari koje radim ne izmišljam, ništa od toga nisam izmislila. Volela bih preuzeti zasluge za sve to, ali nažalost nemam ih, ja samo sledim prirodu. Samo želim da uradim ono što je najzdravije za njega na svakom koraku, tako da je svaki moj izbor zasnovan ili na instinktu ili dubokom istraživanju - rekla je Alisija. Glumica nakon razvoda nije davala previše izjava, već je javnost o tome obavestio njen portparol.

