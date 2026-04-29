Kejt Midlton i princ Vilijam slave poseban dan!

Kraljevski par je u sredu, 29. aprila obeležio svoju 15. godišnjicu tako što je podelio novu, toplu fotografiju na kojoj opušteno leže na travi sa svojom decom: princ Džordž (12), princeza Šarlot (10) i princ Luj (8).

U opisu fotografije, na kojoj je porodica, obučena u letnju garderobu uživala u prirodi, je pisalo: „Slavimo 15 godina braka“.

Princ Vilijam je ranije ove nedelje posetio Vels, mesto koje ima poseban značaj za kraljevski par. Vilijam (43) i Kejt (44) su živeli tri godine u iznajmljenoj kući na ostrvu Anglsi u Velsu, uključujući period pre i posle njihovog venčanja 2011. godine.

Par je prošle godine takođe proveo godišnjicu na posebnom mestu — u Škotskoj, zemlji u kojoj su se upoznali. Vojvoda i vojvotkinja od Rotseja, kako ih zovu u Škotskoj, su imali kraljevski izlazak u gradu Tobermori na ostrvu Mal 29. aprila 2025, gde su razmenjivali nežnosti i smeh tokom posete ovom primorskom mestu.

Princ Vilijam i princeza Kejt su se prvi put upoznali tokom studija na Univerzitetu Sent Endruz u Škotskoj. Bili su u vezi sa prekidima pre nego što su se verili 2010. godine. Venčali su se u Vestminsterskoj opatiji 29. aprila 2011. godine. Njihovo venčanje je privuklo pažnju širom sveta.

„Kada sam upoznao Kejt, znao sam da u njoj ima nešto veoma posebno“, rekao je princ Vilijam tokom intervjua povodom veridbe 2010. godine. „Znao sam da postoji nešto što bih želeo da istražim. Ali smo na kraju neko vreme ostali prijatelji, i to je bila dobra osnova.“

Rođendan

Porodica je imala još jedan razlog za slavlje prošle nedelje. Njihov najmlađi sin Luj je u četvrtak, 23. aprila napunio je 8 godina.

Kao što je tradicija u kraljevskoj porodici, princ Vilijam i princeza Kejt su rođendan obeležili objavljivanjem novog portreta slavljenika, kao i posebnog novog videa.

I portret i video snimljeni su tokom nedavnog porodičnog odmora u primorskoj oblasti Kornvol. Video je prikazao Luisovu živahnu i nestašnu stranu, dok je kopao po pesku, igrao kriket i još mnogo toga, prenosi People.

