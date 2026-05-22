Supermodel i voditeljka, slavna Hajdi Klum (52), privlači pažnju gde god da dođe. Ovih dana uživa na filmskom festivalu u Kanu, gde je pokazala raskošne kombinacije, a društvo joj prave muzičar Tom Kaulic (36) i sin Henri Samjuel (20) kojeg je dobila u braku s pevačem Silom.

Osim na crvenom tepihu, Klum je privukla pažnju i na balkonu svoje hotelske sobe. Naime, pre par dana se tamo sunčala u toplesu te još jednom pokazala da su za nju godine samo broj. No, to ne znači kako se ništa ne menja. Klum je ovih dana progovorila i o menopauzi.

- Ona je došla tako iznenada, praktično preko noći. Ne kao bore, koje nastaju sporo - rekla je kroz smeh za RTL.de u Kanu. Dodala je i kako joj nikada nije bilo "ovoliko vruće".

- Inače sam baš bila zimogrožljiva, sad se samo znojim, i znojim, i znojim, i znojim! Uglavnom mi je uvek vruće. Upravo sad se znojim kao luda! - rekla je. O menopauzi, kaže, želi da priča otvoreno te smatra kako deljenje svog iskustva s drugim ženama koje prolaze kroz istu stvar - jako bitno.

- Mislim da je jako dobro da o tome pričamo, da nismo same - istakla je te dodala da se mnoge žene, kada dođu u menopauzu zapitaju: "Da li je ovo kraj?"

Za nju je to baš suprotno.

- Ne, ne mislim da će sve ići nizbrdo. Jednostavno nam se tela menjaju iznutra - rekla je.

Video: