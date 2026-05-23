Ime Naomi Kembel već decenijama stoji u samom vrhu svetske modne scene. Jedna je od najprepoznatljivijih supermodela svih vremena, a prošetala je pistama svih velikih modnih kuća, od Versaćea i Šanela do Diora i Dolce & Gabbane. Obeležila je zlatno doba mode devedesetih i ranih 2000-ih i kao "Crna pantera" stekla status globalne ikone.

Nikad se nije udavala, ali je tokom godina niz veza koje su bile pod lupom javnosti. Jedna od njenih najpoznatijih veza bila je s Flavijom Brijatoreom, italijanskim preduzetnikom i trenutnim šefom tima Alpine u Formuli 1. Njihova ljubavna priča trajala je od 1998. do 2002., a osim njega ljubila je i ruskog preduzetnika Vladislava Doronina od 2008. do 2013. Ipak, privatni život uspela je držati podalje od očiju javnosti.

Danas slavi 56. rođendan, a poslednjih godina ispunio joj se njen najveći san - postala je majka. Pažnju medija posebno je izazvala 2021. kada je u 51. godini otkrila da je dobila devojčicu.

"Predivno malo stvorenje odabralo me da joj budem majka, toliko sam počašćena što imam ovu nežnu dušu u svom životu", objavila je na svom Instagramu uz fotografiju dečijih nogu koje drži u ruci. U međuvremenu je fotografiju obrisala, ali je ostala na profilu njene majke, ponosne bake Valerije, koja je istakla da je dugo čekala na tu ulogu.

Baš kao što je krila prvu trudnoću, sve je iznenadila i drugom prinovom.

"Moj dragi, znaj da si neizmerno cenjen i okružen ljubavlju od trenutka kad si nas počastio svojom prisutnošću. Pravi dar od Boga, blagoslovljena sam! Dobro došao dečače. Mama dvoje dece. Nikad nije kasno postati majka", poručila je presrećna Naomi u junu 2023.