Princ Vilijam i princeza Kejt u odgoju svoje djece imaju jasna pravila kada je reč o korišćenju ekrana, ali ne zagovaraju potpunu zabranu, već ravnotežu između tehnologije i svakodnevnog života.

Njihova djeca, Džordž, Šarlot i Lui, nemaju sopstvene mobilne telefone, jer roditelji smatraju da je to važan način da se ograniči pasivno vreme pred ekranima. Umesto toga, u porodici se podstiču razgovori, zajednički obroci i više vremena provedenog u stvarnim aktivnostima.

Poseban naglasak stavljaju na sport i boravak u prirodi. Deca su uključena u različite aktivnosti poput fudbala, baleta, netbala, trampolina i hokeja, dok se slobodno vreme često provodi napolju, u šetnjama i igri.

Važnu ulogu ima i muzika, pa se deca podstiču da uče instrumente poput klavira, gitare i bubnjeva, kao način razvijanja kreativnosti i koncentracije.

Iako nisu protiv tehnologije, Vilijam i Kejt dozvoljavaju korišćenje ekrana samo povremeno i uz kontrolu, na primer tokom putovanja, dok im je cilj da deca odrastaju uz što više aktivnog, porodičnog i stvarnog iskustva.