Kajli Kelsi kaže da su njene ćerke navikle da im se kaže „ne“.

Kelsijeva, koja sa suprugom Džejsonom Kelsom ima ćerke Vajat (6), Eliot (5), Benet (2), i Finli (1), je rekla za People da u njihovoj kući vlada „strogo postavljanje granica“.

„Naša deca znaju reč ‘ne’. Većinu dana poštuju tu reč“, kaže voditeljka podkasta „Not Gonna Lie“.

Međutim, kada su u pitanju stvari koje mogu delovati malo teže za njene ćerke, poput navikavanja na nošu ili isprobavanja nove hrane, ona kaže da u njihovom domu postoji još jedna popularna reč: „probaj“.

„Sviđa mi se ideja ‘ajde da probamo’“, kaže Kajli, napominjući da to „često rade za stolom tokom večere“.

„‘Znam da možda misliš da ti se to ne sviđa, ali možda bi mogla samo da probaš.’ Na tome baš insistiramo“, nastavlja ona. „Moje devojčice stalno govore: ‘Možeš da probaš. Moraš da probaš. Ako ti se ne sviđa, ne moraš da pojedeš.’ Tako da to stalno radimo za stolom.“

Efekat

Ovakvo ohrabrivanje je pomoglo da se promeni način razmišljanja njenih ćerki o stvarima koje im deluju pomalo zastrašujuće.

„Umesto ‘ne mogu to da uradim’, uvek je ‘ajde da probamo’. Jer ako prođe dobro, odlično, a ako ne, uvek možemo da pokušamo ponovo kasnije.“

Iako takođe poštuje kada njena deca kažu „ne“, ona je rekla da su u njihovom domu „veliki ljubitelji pokušavanja, jer baš kao i u trenerskom poslu, ne volim reč ‘ne mogu’“.

„I oni to znaju, pa onda pokušavamo“, podelila je Kajli. „To čini stvari malo pozitivnijim, jer je to kao: pokušaću. Ako uspem, odlično. Ako ne uspem, uvek mogu da pokušam ponovo kasnije.“

Navikavanje na nošu

Voditeljka podkasta kaže da je „svako dete podseća da su sva deca izuzetno različita“ kada je u pitanju proces navikavanje na nošu,.

„Jedna od najneverovatnijih stvari u upoznavanju sopstvene dece jeste shvatanje da je svako od njih posebna, jedinstvena ličnost“, deli ona.

