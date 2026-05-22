Oskarovka Džina Dejvis u Kanu je pokazala izuzetnu eleganciju, ali i ponovo dokazala da su godine samo broj, jer glumici niko ne bi poverovao da ima 70 godina! Prekrasna Dejvis zasijala je na dobrotvornoj gali na filmskom festivalu, ističući svoju lepotu i obline.

Kao glavna voditeljka prestižne dobrotvorne gale amfAR-a, Fondacije za istraživanje AIDS-a koja uglavnom prikuplja milione evra tokom događaja, ona je stigla u apsolutno zapanjujućoj snežnobeloj haljini koja je odmah privukla svu pažnju.

Haljina je isticala njenu vitkost, a imala je lepe detalje s krojem golih ramena i dekolteom geometrijskog oblika koji je sezao gotovo do pupka. Dole se haljina širila u drapiranu suknju s preklapanjem. Čisto belu haljinu oživela je samo dijamantnom narukvicom, odgovarajućim visećim minđušama i prstenom. Kosu je pustila u talase, a smešila se fotografima na crvenom tepihu gale.

Dejvis je pokazala svoj zapanjujući izgled po dolasku na događaj, pre nego što je izašla na pozornicu kao voditeljka programa. Na aukciji su se našli i uloga u poslednjoj sezoni serije "Emili u Parizu" i ekspedicija na Arktiku.

Tokom proteklih 30 godina ovaj ekskluzivni događaj prikupio je ukupno više od 265 miliona dolara za istraživanje AIDS-a, a samo prošle godine prikupljeno je ogromnih 17 miliona dolara, piše Daily Mail.

Senzacionalnu glumicu pamtimo još kao zvezdu 80-ih i 90-ih godina, a karijeru je započela malom ulogom u filmu "Tootsie" iz 1982. godine. Potom je glumila u naučno - fantastičnom hororu "The Fly" iz 1986. te u filmovima "Beetlejuice" i "The Accidental Tourist", koji joj je doneo Oskara za najbolju sporednu glumicu.

