Prema istraživanju agencije ,,OnePoll", tek jedna od šest osoba svakodnevno koristi kremu sa zaštitnim faktorom, dok se trećina oslanja isključivo na šminku sa SPF-om.
Pošto dekorativna kozmetika nije dovoljna zaštita, dermatolozi ističu trend pod nazivom ,,sunscreen sandwich". Princip je jednostavan - proizvodi se nanose slojevito i pravilnim redom, poput slaganja sendviča, kako bi koža dobila maksimalnu zaštitu i hidrataciju.
Stručnjaci objašnjavaju da idealan redosled počinje serumom sa aktivnim sastojcima, zatim se nastavlja hidratantnom kremom, dok bogat sloj SPF-a uvek dolazi kao poslednji korak nege. Krema sa zaštitnim faktorom mora biti na vrhu jer tako stvara neprobojnu barijeru na koži. Ako preko nje nanesete serum ili klasičnu kremu, zaštita se razređuje, a koža ostaje izložena štetnim UV zracima.
Prava količina
Da bi ova metoda zaista delovala, ključna je pravilna količina i strpljenje. Pravilna mera za lice i vrat jeste da dva puta povučete liniju kreme celom dužinom prsta, što je količina koja je čak dva do tri puta veća od one koju većina ljudi uobičajeno koristi.
Takođe, izuzetno je važno sačekati jedan do dva minuta između nanošenja hidratantne kreme i SPF-a kako bi se proizvodi lepo upili i kako se ne bi skupljali na koži ili ostavljali bele tragove.
Nanošenje šminke
Šminka u ovoj rutini dolazi na samom kraju. Puder ili tonirana krema sa SPF-om mogu pružiti sjajan dodatni štit, ali nikako ne mogu zameniti kremu za sunčanje. Kako se zaštitni sloj ispod šminke ne bi pomerio ili oštetio, tečni puder ili korektor nanosite isključivo laganim tapkanjem sunđerom ili četkicom, potpuno izbegavajući grubo trljanje lica.
Kada je reč o sastojcima, vitamin C i SPF čine savršen duo - dok krema blokira UV zrake, vitamin C kao antioksidans neutrališe slobodne radikale i sprečava hiperpigmentacije, dok retinol treba izbegavati tokom dana jer ga sunce razgrađuje. Na kraju, teksturu prilagodite svom tipu kože: masnijoj prijaju lagane mat formule, suvoj hijaluronska kiselina, osetljivoj aloe vera bez parfema, a zreloj koži visoka SPF 50 zaštita, prenosi Elle.
Bonus video:
Komentari (0)