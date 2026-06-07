Prema istraživanju agencije ,,OnePoll", tek jedna od šest osoba svakodnevno koristi kremu sa zaštitnim faktorom, dok se trećina oslanja isključivo na šminku sa SPF-om.

Pošto dekorativna kozmetika nije dovoljna zaštita, dermatolozi ističu trend pod nazivom ,,sunscreen sandwich". Princip je jednostavan - proizvodi se nanose slojevito i pravilnim redom, poput slaganja sendviča, kako bi koža dobila maksimalnu zaštitu i hidrataciju.