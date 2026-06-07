Kosa je bez sumnje jedna od naših omiljenih tema za razgovor. A frizure još i više.

Činjenica je da je jedna frizura najtraženija tokom leta 2026. Viđamo je svuda na društvenim mrežama. Tokom jednog od onih beskrajnih trenutaka skrolovanja, neko čijeg se imena više ne sećamo rekao je da je upravo ova dužina izbor devojaka kojima je bob već dosadio. Ne sećamo se tačnih reči, ali ideja nam je ostala vrlo jasna.

Istovremeno, kako potvrđuje stilistkinja Marija Baras za Vogue, reč je i o frizuri koju najčešće traže devojke s vrlo dugom kosom koje za leto žele promenu. U njenom salonu to je već postala činjenica, a znamo da je slično i u mnogim drugim.

Kako bismo dodatno potvrdile ovu tvrdnju, vredi spomenuti da je jedna od učesnica naših brojnih razgovora o kosi u hodnicima Voguea (koja je, usput rečeno, i sama odabrala ovu frizuru) primetila kako sve više žena bira upravo ovu dužinu.

Reč je o kosi koja seže do ključne kosti, dužini koja se tokom 90-ih smatrala pomalo dosadnom. Bila je to prelazna faza, frizura „ni tamo ni ovamo”, kako kaže Baras. Međutim, danas je upravo ta nekada zanemarena dužina postala jedna od najpoželjnijih frizura sezone.

Dužina koja vam olakšava rutinu ulepšavanja

Nije teško razumeti zašto je ova dužina postala toliko popularna. Osim što rešava večnu dilemu „želim promenu, ali ne znam kakvu”, bilo da ste nekada bile verne bobu ili ste oduvek zagovarale dugu kosu, ima sve karakteristike praktične frizure koja olakšava svakodnevni život.

Već ima i nekoliko poznatih ambasadorki, među kojima su glumica Ela Brajt, zvezda serije ,,Off Campus", i Hejli Biber, nekadašnja kraljica boba. Obe su prigrlile ovu srednju dužinu sa slojevima inspirisanim 90-ima i proređenim pramenovima oko lica, koji, kako potvrđuje Baras, izuzetno laskaju crtama lica.

Iako se može nositi potpuno prirodno, posebno nam se sviđa stilizovanje u duhu 90-ih, s voluminoznim feniranjem i zaobljenim vrhovima, baš poput frizure kakvu Ela Brajt nosi ulicama Njujorka.

Ako još uvek postoji neko ko nije siguran treba li da se odluči za ovu frizuru, uz inspirativne fotografije Dženifer Aniston donosimo još dve prednosti koje ističe Barasova.

„Pristaje svim oblicima lica jer se vrlo lako može prilagoditi, bilo da želite vizuelno da izdužite lice ili da mu dodate volumen. U ovom drugom slučaju odlično izgleda uz šiške”, objašnjava stilistkinja.

Osim toga, odgovara svim tipovima kose. Drugim rečima, prednosti su brojne.

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