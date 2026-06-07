Leto stiže, vruće nam je, a pogled se još intenzivnije zadržava na rashlađenim nijansama o kojima je reč.

TikTok je mesto gde se takve ideje šire brzinom svetlosti, pa se tako u kuhinje ove društvene mreže vratio mača late sa ukusom jagode, koji je ove godine evoluiralo u late sa ukusom maline . Jagode polako izlaze iz sezone i prepuštaju scenu malinama.

Dok jagoda mači daje slatkoću i nežnost, malina unosi više svežine i blagu kiselost koja bolje balansira zemljane note zelenog čaja. Rezultat je napitak koji deluje manje kao desert, a više kao odrasla verzija viralnog trenda.

Vizuelno je podjednako privlačan: sloj pirea od malina na dnu, mleko u sredini i intenzivno zelena matcha na vrhu stvaraju efekat koji savršeno funkcioniše na društvenim mrežama. Upravo zato se raspberry matcha sve češće pojavljuje među viralnim receptima i novim mača kombinacijama koje kruže TikTokom.

Zašto baš malina?

Malina donosi ono što mači često nedostaje, svežinu i laganu voćnu kiselost. Mnogi ljubitelji matche smatraju da se upravo malina s njom slaže bolje od jagode jer ne preuzima glavnu ulogu, već naglašava njenu kompleksnost.

Viralni recept koji smo pronašli na profilu ,,@TheDrinkableFeed" funkcioniše u svakoj prilici, jednostavan je i fotogeničan gotovo kao da ste ga naručili u nekom mača baru, iako na kraju ni to nije važno koliko osećaj koji ćete imati kada se sve pastelne nijanse ove gozbe pomešaju u vašim ustima, prenosi Vogue.

Recept za maču sa ukusom maline

Sastojci:

šaka svežih ili smrznutih malina





1 kašičica meda ili javorovog sirupa





200 ml mleka po izboru





1 kašičica mače





50 ml vruće vode





led

Priprema:

Maline zgnječiti u pire i pomešati s malo meda.





Staviti ih na dno čaše.





Dodati led i mleko.





Maču umutiti s toplom vodom dok ne postane penasta.





Polako preliti preko mleka kako bi se dobio prepoznatljiv slojeviti efekat.

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