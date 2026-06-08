Vozač Ferarija Luis Hamilton javno je pokazao osećanja prema svojoj devojci Kim Kardašijan tokom Velike nagrade Monaka u Formuli 1, a ona ga bodrila pred kamerama i publikom. Tako su potvrdili da su u vezi posle nekoliko meseci skrivanja.

Dok je u nedelju, 7. juna, na pobedničkom postolju proslavljao osvajanje drugog mesta, 41-godišnji Hamilton uputio je poljubac 45-ogodišnjoj rijaliti zvezdi Kim Kardašijan.

Na snimcima koji su se ubrzo proširili društvenim mrežama vidi se kako Kim telefonom ponosno snima Hamiltona dok stoji pored članova njegovog tima. Kamera zatim prikazuje vozača Ferarija koji joj šalje kratak poljubac rukom i osmeh, pre nego što spušta pehar i nastavlja slavlje sa ostalim osvajačima trke.

Dan pre nego što je osvojio drugo mesto, Kim je viđena kako stiže u Monako brodom zajedno sa sestrom Kloi Kardašijan i dugogodišnjim porodičnim prijateljem Sajmonom Hakom, kako bi pružila podršku svom novom dečku.

Luis Hamilton je nekoliko dana ranije privukao pažnju javnosti kada se pojavio na Velikoj nagradi Monaka u upečatljivoj kombinaciji – providnoj košulji sa šljokicama i svetlosmeđim pantalonama. Mnogi fanovi odmah su zaključili da se u njegovom modnom izboru može prepoznati uticaj Kim Kardašijan.

Iako se poznaju više od deset godina i družili su se, glasine o romansi pojavile su se u februaru 2026. godine nakon njihovog tajnog romantičnog vikenda koji su proveli u Parizu.

Već narednog meseca Hamilton je ostavio koketan komentar ispod jedne Kimine objave na Instagramu, nakon čega je izvor blizak paru otkrio da zajedno provode odmor u Tokiju. Na putovanju su im se pridružila i deca koje Kim ima sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom – Nort, Sejnt, Čikago i Psalm.

Kako piše portal „People“, Kim veoma pažljivo bira osobe koje upoznaje sa svojom decom, što bi značilo da su njijh dvoje uplovili u vezu i da nije samo u pitanju prolazna avantura.

„Kim je izuzetno zaštitnički nastrojena prema deci i veoma pažljivo donosi odluke o tome koga će pustiti u njihov život. Činjenica da je Luis provodio vreme sa njima pokazuje koliko mu veruje“, rekao je izvor.

Kim je nedavno dodatno podgrejala priče o njihovoj vezi objavivši seriju fotografija na Instagramu uz opis „u poslednje vreme“. Među fotografijama se našao i selfi koji je napravio Hamilton tokom zajedničke vožnje bicikla po sunčanom danu.

Dok se zvezda Formule 1 opušteno smešila kameri, Kim je izgledala znatno manje sigurno, jer je njen bicikl bio na ivici sudara sa Hamiltonovim, što je izazvalo brojne šaljive komentare među pratiocima.

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