Nemački teniser Aleksandar Zverev već više od pet godina uživa u vezi sa Sofijom Tomalom.

Par je zajedno od 2020. godine, a Sofija se redovno može videti na tribinama tokom njegovih mečeva.

— Mislim da je za tenisere veoma važno ko je osoba koja je uz njih. Sofija mi pruža mir i sigurnost. Igram izuzetno dobro kada znam da je ona tu — rekao je Zverev za jedan nemački teniski magazin u decembru 2021. godine.

Tokom njihove veze, Zverev se suočio sa optužbama za porodično nasilje koje su iznele dve njegove bivše partnerke, a koje je on negirao.

Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP) 2023. godine završila je istragu povodom navoda bivše devojke Olge Šaripove bez izricanja disciplinskih mera. U odvojenom slučaju, njegova bivša partnerka Brenda Patea optužila ga je za nanošenje telesnih povreda tokom svađe 2020. godine, a spor je okončan nagodbom 2024. godine.

Rođena je i odrasla u Nemačkoj

Sofija Tomala rođena je 6. oktobra 1989. godine u Istočnom Berlinu. Njena majka Simone Tomala i otac Andre Vetters bave se glumom.

Tokom detinjstva živela je u Kelnu, Klajnmahnovu, Gelzenkirhenu i Berlinu.

Manekenka, preduzetnica i TV ličnost

Poput svojih roditelja, Sofija je izgradila karijeru u svetu zabave kao glumica, manekenka i televizijska voditeljka.

Među njenim brojnim angažmanima izdvaja se vođenje nemačke verzije popularnog rijaliti programa "Are You the One?", koji je prvobitno emitovan na MTV-u u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pored rada na televiziji i filmu, osnivač je brenda alkoholnih pića Hardkorn Spirits.

Redovno ga bodri na turnirima

Tomala je godinama jedan od najvećih Sašinih navijačica i često se može videti na tribinama tokom njegovih nastupa.

U novembru 2024. godine prisustvovala je njegovoj pobedi na Masters turniru u Parizu.

Početkom 2025. godine njih dvoje dospeli su u centar pažnje kada su kamere zabeležile njihov tajni pozdrav pred Aleksandove mečeve na Australijan openu.

— Morate da razumete da smo mi Nemci. Ovo je najkul verzija nemačkog stila koju možete da vidite. Dalje od ovoga ne ide — našalio se Zverev tom prilikom.

Bila je u vezi sa Gevinom Rosdejlom

Pre veze sa Zverevom, Sofija Tomala bila je u ljubavnoj vezi sa muzičarem Gevinom Rosdejlom.

Njihova romansa započela je 2017. godine, nakon njegovog razvoda od pevačice Gven Stefani.

Par je svoju vezu potvrdio na društvenim mrežama iste godine, ali su nakon nešto više od godinu dana odlučili da se rastanu.

Pre toga, Tomala je bila u braku sa norveškim pevačem Endijem LaPleguom. Venčali su se u martu 2016. godine, a razvod su objavili u maju 2017.

Pojavila se u Netfliksovoj seriji "Break Point"

Druga sezona Netfliksove dokumentarne serije "Break Point" pratila je teniserov oporavak nakon teške povrede skočnog zgloba iz 2022. godine.

Gledaoci su imali priliku da zavire i u njegov privatni život sa Sofijom Tomalom.

U jednom delu serije Sofija se kroz šalu požalila na njegovu naviku da kasni.

— On uvek kasni, bez obzira na situaciju, i ja polako gubim razum — rekla je uz osmeh.