Leto 2026. godine donosi posebnu kosmičku energiju koja će uneti mnogo strasti, romantike i neočekivanih preokreta u sferu ljubavi. Topli meseci pred nama biće idealan period za flert, transformaciju emotivnih odnosa i izlazak iz zone komfora.

Dok će neki znakovi privlačiti pažnju bez ikakvog truda, drugi će morati da se suoče sa emotivnim lekcijama. Bez obzira na trenutni status, zvezdana konfiguracija najavljuje uzbudljive mesece u kojima će se mešati avantura i nezaboravni letnji susreti.