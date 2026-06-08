Astrolozi smatraju da će određeni znakovi imati više sreće kada su u pitanju novac, poslovne prilike i neočekivani dobici. Bilo da je reč o povišici, dodatnom poslu ili novcu koji dugo čekaju, pojedini pripadnici Zodijaka mogli bi da osete značajno olakšanje.

Bik

Bikovi bi mogli da ubiraju plodove svog prethodnog rada. Mnogi pripadnici ovog znaka konačno bi mogli da naplate dugovanja, dobiju zaostalu isplatu ili pronađu način da povećaju prihode. Finansijska stabilnost postaje im važnija nego ikada, a prvi dan leta mogao bi da donese upravo ono što im je potrebno.

Lav

Lavovima se otvaraju vrata novih poslovnih prilika. Moguće je da će dobiti ponudu koju nisu očekivali ili priliku da svoje znanje i talente bolje unovče. Astrolozi savetuju da budu spremni da prepoznaju šansu kada se pojavi.

Škorpija

Za Škorpije bi kraj juna mogao da donese povoljne pregovore i uspešne finansijske dogovore. Moguća je dobit kroz zajedničke projekte, saradnje ili ulaganja koja su ranije pokrenuli. Intuicija bi im mogla pomoći da donesu prave odluke.

Jarac

Jarčevi su poznati po strpljenju i upornosti, a upravo bi te osobine mogle da im se isplate. Prvi dan leta mogao bi da donese nagradu za trud uložen tokom prethodnih meseci. Bilo da je reč o povišici, bonusu ili novoj poslovnoj prilici, finansijska situacija mogla bi da krene uzlaznom putanjom.

Iako astrologija ne može sa sigurnošću da predvidi budućnost, mnogi veruju da položaj zvezda može da ukaže na povoljne periode za određene životne oblasti.

Za ova četiri znaka, početak leta mogao bi da bude obeležen upravo boljim vestima kada je novac u pitanju.