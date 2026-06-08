Britanski glumac Danijel Redklif, najpoznatiji po ulozi Harija Potera, retko govori o privatnom životu, ali je na dodeli „Tony Awards“ nagrada ove godine otvorio dušu o očinstvu i odnosu sa sinom kojeg je dobio sa dugogodišnjom partnerkom Erin.

Redklif, koji je bio nominovan za najbolju glavnu mušku ulogu u predstavi „Every Brilliant Thing“, otkrio je da mu je upravo sin postao najveća inspiracija tokom nastupa na Brodveju.

Želi da sin što duže ne zna da je slavan

Glumac je priznao da je tokom izvođenja emotivne predstave, koja se bavi depresijom i pronalaženjem radosti u svakodnevnim sitnicama, često razmišljao o svom sinu. „Dok sam bio na sceni, mnogo puta sam mislio na njega. To mi je davalo posebnu energiju i dodatnu motivaciju“, rekao je Redklif.

Njegov sin rođen je u aprilu 2023. godine, a glumac ne krije da mu je roditeljstvo potpuno promenilo pogled na život.

Iako je jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije, Redklif kaže da bi voleo da njegov sin što duže ne bude svestan njegove slave. „Iskreno, kada bih mogao da ga sprečim da ikada sazna da sam glumac ili poznata ličnost, uradio bih to“, rekao je kroz osmeh.

Dodao je da trenutno uživa u periodu kada ga sin vidi samo kao oca. „Nalazim se u predivnoj fazi života u kojoj sam za njega samo tata i ništa više. Voleo bih da to potraje što duže“, objasnio je glumac.

Film koji bi mogao da mu bude neprijatan

Redklif se našalio i na račun filma "Kill Your Darlings", na čijem snimanju su se on i Erin upoznali 2012. godine i započeli svoju ljubavnu priču. Glumac smatra da će njegovom sinu jednog dana biti veoma neprijatno da gleda film u kojem su se njegovi roditelji upoznali.

„Imam osećaj da deci ništa što roditelji rade nije posebno zanimljivo. Verovatno će me samo gledati i pitati: ‘Šta to radiš?’ A tek ako pogleda film na čijem setu smo se njegova mama i ja upoznali, to bi moglo da bude neprijatno iz više razloga“, rekao je kroz smeh.

Redklif je još jednom pokazao da, uprkos svetskoj slavi koju mu je doneo serijal "Hari Poter", danas najveću životnu ulogu vidi upravo u očinstvu.

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