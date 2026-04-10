Ljubavna priča kralja Čarlsa III i Kamile Parker Bouls jedna je od najkontroverznijih u modernoj istoriji monarhije. Upoznali su se još sedamdesetih, ali ih je život razdvojio, Čarls je otišao u mornaricu, dok se Kamila udala za Endrua Parkera Boulsa. U međuvremenu, Čarls je oženio princezu Dajanu, a njihovo venčanje 1981. izgledalo je kao bajka. Ipak, istina je bila drugačija.

Vremenom je otkriveno da Čarls i Kamila nikada nisu prekinuli kontakt. Njihova veza prerasla je u aferu koja je devedesetih šokirala javnost, posebno nakon što je procureo njihov intimni razgovor. Brak sa Dajanom ubrzo se raspao, a njena čuvena rečenica - „Bilo nas je troje u ovom braku“ - obišla je svet.

Nakon razvoda, činilo se da više nema prepreka za Čarlsa i Kamilu, ali sudbina je imala drugačiji plan. Nakon tragične smrti princeze Dajane 1997. godine, javnost je još oštrije osudila Kamilu, koja je godinama nosila etiketu „treće osobe“. Kraljica Elizabeta II i kraljevska porodica smatrali su da bi venčanje u tom trenutku izazvalo još veći revolt, pa su Čarls i Kamila morali da čekaju da se strasti smire. Tek 2005. godine, posle dugog čekanja, venčali su se u Vindzoru, bez velikog spektakla.

Kamila nije nosila belu venčanicu, već elegantnu sivu kombinaciju, dok se Kraljica Elizabeta II nije pojavila na civilnom venčanju, pojavila se tek na crkvenom blagoslovu, i to u belom. U kraljevskom protokolu, bela boja nije slučajna. Mnogi su to protumačili kao tihu, ali vrlo jasnu poruku: Kamila nije smela da obuče belo, i time joj je, barem simbolično, stavljeno do znanja gde joj je mesto. Za jedne znak prihvatanja. Za druge, hladna distanca i podsećanje na Dajanu.

Uprkos svemu, aferama, osudama i godinama čekanja, kralj Čarls III i Kamila Parker Bouls su na kraju ostali zajedno. Njihovo venčanje možda nije bilo bajkovito, ali je postalo jedno od najkomentarisanijih u istoriji.