Keli Osbourn oštro je odgovorila svima koji su na društvenim mrežama komentarisali njen drastičan gubitak kilograma. Ipak, njena borba sa težinom i sopstvenim izgledom traje mnogo duže, još od tinejdžerskih dana, kada je postala poznata zahvaljujući porodičnom rijalitiju The Osbournes.

Još kao devojčica suočila se sa grubim komentarima iz industrije. U podkastu The Osbournes Podcast 2024. godine ispričala je da joj je jedan agent rekao kako je „previše debela za televiziju“ i da bi mogla da bude zvezda samo ako smrša. Takve reči ostavile su dubok trag.

Operacija i veliki preokret

Oko 2018. godine Keli je uradila operaciju smanjenja želuca, takozvani „gastric sleeve“, nakon čega je izgubila oko 38 kilograma. Otvoreno je govorila da je to bila njena odluka i da je ne zanima tuđe mišljenje. Ipak, naglašavala je da operacija nije „čarobno rešenje“, već alat koji mora da se prati pravilnom ishranom i fizičkom aktivnošću. Istakla je i da joj je zahvat pomogao u borbi sa zavisnošću od droge i alkohola, jer utiče na hormone koji podstiču impulsivno i emotivno prejedanje, problem sa kojim se godinama borila.

Trudnoća, dijabetes i 45 kilograma više

Sa partnerom Sidom Vilsonom iz benda Slipknot 2022. godine dobila je sina Sidnija. Tokom trudnoće dobila je gotovo 45 kilograma i suočila se sa gestacijskim dijabetesom. Priznala je da je izbegavala pojavljivanje u javnosti jer nije želela da sluša uvrede na račun izgleda. Nakon porođaja, bila je rеšena da smrša, ali je kasnije priznala da je u tome „otišla predaleko“, pre nego što je pronašla balans.

Ozempik- demanti i promena mišljenja

Godine 2024. demantovala je glasine da koristi Ozempik za mršavljenje. Ipak, kasnije je promenila stav i rekla da razume ljude kojima je taj lek za dijabetes tipa 2 pomogao da izgube višak kilograma i promene život. Smatra da, ukoliko terapija nekome pomaže, ne treba je automatski osuđivati. Nakon trudnoće podvrgla se nehirurškim tretmanima zatezanja kože i oblikovanja tela, jer je imala problem sa strijama i gubitkom elastičnosti kože.

Na jednom panelu o zdravlju 2025. godine iskreno je rekla da je kroz život bila i zavisnica i alkoholičarka, ali da je najviše osuda doživela upravo zbog viška kilograma. Naglasila je da je ključ promene bio rad na mentalnom zdravlju: tek kada je „posložila glavu“, počele su da se slažu i druge stvari.

Smrt oca i oštra poruka kritičarima

Nakon smrti oca, rok legende Ozija Ozborna, suočila se sa novim talasom komentara o izgledu. U emotivnoj poruci poručila je svima koji je optužuju da je bolesna ili da koristi lekove za mršavljenje da „odstupe“ i ostave je na miru, jer prolazi kroz najteži period u životu.

I u martu 2026, nakon pojavljivanja na dodeli Brit Awards, ponovo je reagovala na uvrede, ističući da je posebno okrutno napadati nekoga ko očigledno prolazi kroz ličnu tragediju.

Danas Keli otvoreno govori o svom telu, zavisnostima, majčinstvu i mentalnom zdravlju – naglašavajući da je njena transformacija mnogo više od broja na vagi.