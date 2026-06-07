Britanska kraljevska porodica dobila je novu članicu nakon što se Piter Filips, nećak kralja Čarlsa III i sin princeze Ane, oženio medicinskom sestrom Harijet Sperling. Njihovo venčanje održano je na privatnoj ceremoniji u Crkvi Svih svetih u engleskoj grofoviji Glosteršir.

Par je veridbu objavio u avgustu 2025. godine, dok su svoju vezu javno predstavili godinu dana ranije. Prema navodima britanskih medija, upoznali su se na sportskom događaju koji su pohađale njihove ćerke iz prethodnih veza. Nakon toga počeli su zajedno da se pojavljuju na brojnim javnim i kraljevskim događajima.

Harijet Sperling radi kao specijalizovana pedijatrijska medicinska sestra i aktivno se zalaže za praćenje ranog razvoja dece. Takođe je samohrana majka i ranije je pisala o iskustvima roditeljstva. Na venčanje ju je dopratila njena ćerka Džordžina.

Piter Filips iz prethodnog braka sa Otom Filips ima dve ćerke, Savanu i Ajlu. Njihov brak trajao je od 2008. do 2021. godine.

Za venčanje je mlada odabrala elegantnu venčanicu koju je dizajnirala Emilija Viksted, dok je ceremoniji prisustvovao veliki broj članova kraljevske porodice. Među zvanicama su bili princ Vilijam i princeza Ketrin, kao i Zara Tindal, Majk Tindal, princeza Judžini i princeza Beatris sa svojim porodicama.

Nakon venčanja Harijet će nositi prezime Filips, čime je i zvanično postala deo britanske kraljevske porodice.