Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić nakon devet godina braka odlučili su da se razvedu, prenose domaći mediji.

Kako se navodi, bivši supružnici su ostali u korektnim odnosima, a njihov rastanak protekao je mirno i civilizovano.

Odluka o razvodu, prema pisanju medija, doneta je zajednički, nakon što su im se životni putevi razišli. Jelisaveta je ostala da živi u porodičnom stanu sa decom, dok se Teodosić preselio u drugi stan, piše Alo.

Ljubavni život pre Jelisavete

Pre nego što je stupio u brak sa glumicom Jelisavetom Orašanin, košarkaš Miloš Teodosić bio je u dugogodišnjoj vezi sa odbojkašicom Maja Ognjenović.

Njihova ljubavna priča počela je 2008. godine, a važili su za jedan od najpoznatijih sportskih parova u regionu. Dve godine kasnije usledila je veridba, pa su mnogi očekivali da će svoju vezu uskoro krunisati brakom. U periodu dok su oboje nastupali za grčki Olimpijakos živeli su zajedno i delovali kao skladan par.

Ipak, profesionalne obaveze odvele su ih na različite strane. Teodosić je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Ognjenović otišla u Berlin, što je dodatno otežalo održavanje veze na daljinu. Vest o raskidu veridbe pojavila se 2013. godine, čime je okončana njihova petogodišnja romansa.

Iako su se tada pojavile spekulacije da je njihovom odnosu presudila treća osoba, i Teodosić i Ognjenović to su demantovali. Kao glavni razlog rastanka naveli su udaljenost i brojne sportske obaveze koje su ih razdvojile.