Beteni Frankel je podelila da se umalo srušila dok je kupovala tokom svog odmora u Kostariki, zahvalivši se „najljubaznijoj ženi“ u prodavnici koja joj je pritekla u pomoć.

„Uđem u prodavnicu i, kao, praktično se onesvestim. Krvni pritisak mi naglo padne“, rekla je bivrša rijaliti zvezda (55) u snimku objavljenom na Instagramu 24. aprila.

Rijaliti zvezda je ranije otkrila da se bori sa posturalnim ortostatskim tahikardijskim sindromom (POTS), stanjem koje izaziva različite simptome pri prelasku iz ležećeg u stojeći položaj, kao što su umor, vrtoglavica i ubrzan rad srca, objašnjava People.

Nazvavši neimenovanu pomoćnicu „najljubaznijom ženom“ u opisu svog videa, Frankelova je podelila snimak zaposlene, objašnjavajući: „Želim da vam je pokažem jer je neverovatna, a njena prodavnica je tako lepa, ali ona je toliko ljubazna.“

Dodala je: „Dakle, to je ona. Tako je divna… skinula mi je cipele i dala mi sto, ananas. Ti si najbolja. Hvala ti puno.“

Iako se našalila: „Sad ovde živim dok ne budem mogla da se pomerim“, Frankelova je i ranije otvoreno govorila o svojim zdravstvenim problemima.

Zdravstveni problemi

Podelila je da se ne bori baš najbolje sa POTS-om, a u januaru je otkrila da joj je dijagnostikovana bolest jetre u drugom stadijumu.

Tada je Frankelova rekla da želi javno da govori o svojim zdravstvenim problemima jer „možda je ovo nešto sa čim ću morati da se nosim zauvek, ali sam samo želela da vam kažem jer mislim da je važno da uradite sve analize krvi.“

„Budite temeljni“, naglasila je, „a zatim uradite dodatne kontrole za sve što deluje kao odstupanje. I iskreno, radite analize krvi možda na svakih šest meseci, pa opet posle šest meseci, jer se različite stvari mogu pojaviti — ponekad je to samo anomalija, a ponekad znači nešto ozbiljnije.“

