Kajgana ne mora da bude težak i dosadan obrok. Uz samo pola kašičice psilijum ljuspica, obična jaja postaju saveznik dobrog varenja i kontrole apetita.

Ova vlakna su neutralnog ukusa i lako se mešaju sa jajima, čineći kajganu mekšom i vazdušastijom. Istovremeno, u organizmu stvaraju gel koji usporava varenje i produžava osećaj sitosti, pa se smanjuje potreba za grickalicama tokom dana.

Kako deluje u telu

Psilijum pomaže radu creva, reguliše probavu i stabilizuje nivo šećera u krvi. Kombinacija proteina iz jaja i vlakana daje dugotrajan osećaj sitosti, što može doprineti i lakšoj kontroli telesne težine.

Kako se priprema

Umutite 2–3 jaja, dodajte pola kašičice psilijuma i odmah sipajte u zagrejan tiganj. Pecite na laganoj vatri uz stalno mešanje.

Važno je da ne preterate sa količinom i da smesu ne ostavljate da stoji, jer psilijum brzo bubri. Nakon obroka popijte čašu vode kako bi vlakna pravilno delovala.

Jednostavan trik koji menja klasičan doručak i donosi više koristi nego što očekujete.