Ovan

Pred vama je prilika da završite obaveze koje već neko vreme odlažete. Energije vam ne manjka, ali bi trebalo da izbegavate impulsivne odluke, naročito kada je reč o finansijama. U ljubavi je moguć zanimljiv susret ili neočekivan razgovor.

Bik

Fokus je na stabilnosti i sigurnosti. Moguće su dobre vesti vezane za posao ili novac. Partner pokazuje više pažnje nego inače, dok slobodne Bikove očekuje prilika za novo poznanstvo.

Blizanci

Komunikacija vam ide od ruke i lako privlačite pažnju okoline. Iskoristite to za pregovore i rešavanje nesporazuma. Ljubavni život donosi uzbuđenje i više prilika za flert.

Rak

Potrebno vam je malo više odmora i vremena za sebe. Ne opterećujte se tuđim problemima. Na emotivnom planu iskren razgovor može doneti veliko olakšanje.

Lav

U centru ste pažnje i uspevate da ostavite snažan utisak gde god da se pojavite. Moguća je zanimljiva poslovna ponuda. Ljubav donosi više strasti i uzbuđenja.

Devica

Organizovanost vam pomaže da završite sve što ste planirali. Finansijska situacija ide u dobrom pravcu. Partner bi mogao da vam pruži podršku koja vam je bila potrebna.

Vaga

Važno je da pronađete balans između obaveza i privatnog života. Kreativne ideje mogu vam doneti uspeh. U ljubavi se otvara prostor za romantiku i prijatne trenutke.

Škorpija

Intuicija vas vodi u pravom smeru. Ne ignorišite osećaj koji vam govori kome možete da verujete. Na poslovnom planu moguć je napredak, dok emocije postaju intenzivnije.

Strelac

Želja za promenama i novim iskustvima je naglašena. Moguće su zanimljive vesti iz inostranstva ili planovi za putovanje. Ljubavni život donosi osveženje.

Jarac

Posvećenost i trud počinju da daju rezultate. Finansijska pitanja dolaze u prvi plan, a moguće je i rešavanje problema koji vas je dugo opterećivao. Emotivni odnosi postaju stabilniji.

Vodolija

Neočekivani događaji mogli bi da vam promene planove, ali i da vam donesu nove mogućnosti. Budite otvoreni za saradnju. Slobodne Vodolije privlače pažnju osobe koja im se dopada.

Ribe

Mašta i kreativnost su vam pojačane. Posvetite se projektima koji zahtevaju inspiraciju i originalnost. Na ljubavnom planu moguće su lepe emocije i iskrena razmena osećanja.