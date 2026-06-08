Brendovi koji kopiraju originale su postali toliko vešti da čak i iskusni šopingholičari ne mogu lako da prepoznaju razliku između fejka i originalnog proizvoda. Upravo je i to slučaj sa čuvenim brednom Manolo Blanik. Njihove papuče su must have ove sezone, što je okej, ali im je cena paprena - 1.000 evra. Baš to je inspirisalo Nikol Levin, tiktok influenserku, da upravo testira original papuče sa kopijom koju je kupila na Amazonu za 40 evra.

- Spremam se za venčanje i osim venčanice, odabir cipela mi je jako važan. Odlučila sam da kupim original Manolo za 1.000 evra, jer sam bila u fazonu "valjda se udaješ jednom u životu". Nekoliko dana posle toga, drugarica mi je poslala fotografiju fejk papuča i na sajtu su izgledale idnetično kao original. Koštale su 40 evra i rešila sam da ih kupim.

Nikol je zatim obula i jednu i drugu, kontatovala da je šnala na originalnim papučama lepša, ali da su one malo uže od ovih kopiranih, ali drugu razliku nije videla osim u ceni - uštedela bi 960 evra. Zato je i pitala svoje pratioce da joj pomognu da se odluči.

U videu pogledajte koja cipela je original.