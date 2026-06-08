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Buđ nestaje za 10 minuta: Moler otkrio najbrži trik za čiste zidove

Evo kako da uklonite buđ sa zida.

Autor:  Vesna Vukadinović
08.06.2026.17:40
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Buđ nestaje za 10 minuta: Moler otkrio najbrži trik za čiste zidove
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Buđ na zidovima je čest problem u mnogim domaćinstvima, naročito zbog vlage, loše ventilacije, pukotina u zidovima ili dotrajalih cevi. Osim što ružno izgleda, buđ može negativno uticati i na zdravlje. Dobra vest je da manje površine zahvaćene buđi možete ukloniti brzo, lako i bez majstora, koristeći sastojke koje već imate kod kuće.

Kako ukloniti buđ sa zida?

Upotrebite sirće

Sipajte sirće u bocu sa raspršivačem i poprskajte direktno po crnim flekama od buđi. Ostavite da sirće deluje nekoliko minuta, zatim prebrišite krpom. Možete dodati par kapi eteričnog ulja ako vam smeta miris.

Napravite pastu od sode bikarbone

Pomešajte sodu bikarbonu sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite na buđ, ostavite nekoliko minuta i prebrišite. Još jači efekat protiv buđi dobijate kombinacijom sode i sirćeta.

Poprskajte zid hidrogen peroksidom (3%)

Jedno od najefikasnijih rešenja. Poprskajte buđ, ostavite da deluje 10 minuta, zatim prebrišite suvom krpom. Zid će izgledati kao nov!

Ako reagujete na vreme, buđ ne mora da znači krečenje i velike troškove. Uz ove jednostavne metode, zidovi će ponovo biti čisti, a vaš dom zdraviji.

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