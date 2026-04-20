U novoj sezoni serije "Euforija" pojavile su se scene koje su izazvale veliku buru u javnosti, posebno zbog lika Kesi koji tumači Sidni Svini.

U drugoj epizodi prikazano je da Kesie snima provokativne i kontroverzne fotografije za OnlyFans, uključujući i scenu u kojoj je obučena kao beba, što je deo njenog pokušaja da zaradi novac za luksuzno venčanje. Ovakvi prizori su izazvali šok i podeljene reakcije gledalaca, koji su ih opisivali kao ponižavajuće i neprijatne za gledanje.

Mnogi fanovi smatraju da je serija izgubila svoj originalni duh u odnosu na prve sezone, dok drugi kritikuju samu Sidni Svini što prihvata ovako ekstremne uloge. Na društvenim mrežama pojavili su se komentari zabrinutosti i negodovanja, uz poruke da je lik Kase "previše ponižen".

Autor serije Sem Levinson objasnio je da su scene zamišljene kao kombinacija apsurda, humora i mračnih elemenata, ali publika je i dalje podeljena.

Serija "Euforija", koja je počela 2019. godine, prati grupu mladih, a nova sezona prikazuje njihove živote nekoliko godina kasnije, kada su već odrasli.