Britni Spirs je ostvarila san Krisu Epltonu.

Slavni frizer Kris Appleton (42) sarađivao je sa Britni Spirs (44) na novom izgledu u onome što je nazvao „potpunim krugom“ u emotivnoj Instagram objavi koju je podelio u ponedeljak, 1. juna, prenosi People.

„Kao dete koje je odrastalo u Engleskoj, muzika Britni Spirs bila je soundtrack mnogih trenutaka. Nikada u milion godina nisam mislio da ću jednog dana stajati iza stolice (ili u ovom slučaju ona iza moje, haha) i stilizovati njenu kosu“, započeo je svoju objavu slavni frizer Kris Eplton.

„Neki trenuci zaista dolaze u punom krugu“, nastavio je. „Ona nije samo ikona, već jedna od najiskrenije ljubaznih i nežnih duša koje sam ikada upoznao.“

Epltonov emotivni opis na Instagramu pratio je selfi koji je napravio sa Britni Spirs, koja je iza frizera držala nekoliko različitih aparata za uvijanje kose. Ona je razigrano isplazila jezik, dok je on imao ozbiljniji izraz lica.

Pevačicina prepoznatljiva plava kosa je bila ravna i imala razdeljak na sredini. Epltonova šatirana kosa je bila stilizovana na opušten način.

Eplton je fotografiju objavio i na svojim Instagram pričama, uz pesmu Britni Spirs „…Baby One More Time“ iz 1998. godine kao pozadinsku muziku.

Dugo iščekivana saradnja

Saradnja sa Spirsovom je bila dugo isčekivana za Epltona, koji je ranije više puta na društvenim mrežama govorio o svojoj želji da radi sa pevačicom.

Frizer je u junu 2025. godine odgovorio na komentar jednog korisnika Instagrama koji je napisao: „Molim teee, napravi frizuru Britni Spirs!!! Hitno joj treba novi frizer.“

„Apsolutno“, odgovorio je Eplton. „Definitivno bih bio za to da radim Britni, ali znate šta? Ako bih radio njenu kosu, to ne bi bilo samo malo doterivanje. To bi morala da bude potpuna transformacija. Imam osećaj da je prošla kroz mnogo toga. Zaslužuje veliki, ozbiljan povratak kada je kosa u pitanju.“

Dodao je: „Volimo Britni Spirs... U redu, radiću to. Izazov prihvaćen.“

Eplton, koji je radio sa svima od Dženifer Lopez do Kim Kardašijan, je u drugom TikTok videu odgovorio je na još jedan komentar korisnika koji je bio oduševljen idejom da radi sa Spirsovom. Tom prilikom je predložio da se „pokrene kampanja“ kako bi se to ostvarilo.

„Hajde da pokrenemo kampanju da Appleton radi Britni. Potpuna transformacija, ili znate već, samo da je vratimo. Hajde da vratimo Britni“, rekao je u snimku.

Anketa

Eplton, koji je u videima ponosno nosio majicu sa likom Britni Spirs, je u trećoj objavi na društvenim mrežama anketirao svoje pratioce o tome koju eru pop zvezde najviše vole, pitajući da li preferiraju eru „Oops!… I Did It Again“ ili „I’m a Slave 4 U“.

„To mi je lični favorit“, rekao je o eri „I’m a Slave 4 U“. „Kosa u eri ‘Slave 4 U’ je bila baš vatrena. Imam osećaj da je bila ispred svog vremena. Taj ‘wet look’, bio je tako se**i, pramenast, imala je šiške.“

Komentari

Obožavaoci frizera, uključujući i njegove slavne klijentkinje, su preplavili njegovu sekciju komentara na Instagramu kako bi mu pokazali ljubav i podršku nakon što se ta saradnja konačno ostvarila.

Epltonova bliska prijateljica i česta klijentkinja Kim Kardašijan je u komentarima ostavila dva emotikona u obliku srca probodenih strelom, dok je Krisel Stauz dodala: „Ovo je ono što svetu treba.“

