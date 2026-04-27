Popularna glumica i zavodnica Sidni Svini, ponovo je privukla ogromnu pažnju neobičnim načinom promocije svog brenda donjeg veša.

Nakon što je ranije ove godine izazvala reakcije bacajući brushaltere kod čuvenog znaka „Hollywood“ sada je otišla korak dalje. Na muzičkom festivalu „Stagecoach“, Sidni je bacala gaćice u publiku!

Sve se dogodilo tokom nastupa DJ-a Diplo, kada se glumica iznenada pojavila na bini. Nosila je plavi korset preko čipkaste mini haljine sa dubokim dekolteom i bele kaubojske čizme.

Diplo je najavio njen izlazak rečima: „Idemo da podelimo malo gaćica“, naglasivši kroz šalu da su namenjene damama. Nakon toga, Sidni je iz kese počela da baca komade donjeg veša među oduševljenu publiku.

Osim ovog viralnog trenutka, Sidni Svini je tokom festivala vodila i svoj karaoke bar pod nazivom „SYRN Saloon“, gde se i sama latila mikrofona.

Sidni Svini očigledno zna kako da privuče pažnju, a njen neobičan marketing potez već je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Video: