Ako ste ikada izašli iz salona oduševljeni novom frizurom, a već nakon prvog pranja kod kuće shvatili da ne izgleda ni približno isto, razlog bi mogao biti način na koji je kosa bila ošišana. Dok se tradicionalno šišanje najčešće izvodi na mokroj kosi, poslednjih godina sve veću popularnost dobija tehnika suvog šišanja, a mnogi frizeri tvrde kako upravo ona omogućuje preciznije i prirodnije rezultate.

Kako i samo ime sugeriše, kod suvog šišanja kosa se ne kvasi pre šišanja. Frizer radi na potpuno suvoj kosi, posmatrajući kako ona prirodno pada, gde se stvara volumen i na koji se način pojedini pramenovi ponašaju.

Kada je kosa mokra, njena struktura se privremeno menja. Vlasi postaju teže, izdužuju se i drugačije padaju nego kada su suve. Upravo zato konačni rezultat šišanja ponekad može izgledati drugačije nakon prvog pranja i sušenja kod kuće.

Stručnjakinja za zdravlje kose Vilma Sortino objašnjava kako mokra kosa omogućuje veliku preciznost, posebno kod ravnih frizura, no kod talasaste i kovrdžave kose rezultat se može promeniti nakon sušenja.

„Suvo šišanje bolje pokazuje stvarni pad kose, njen volumen i prirodnu teksturu. Rezultat je često verniji načinu na koji osoba inače nosi kosu“, ističe Sortino.

Iako suvo šišanje mogu isprobati gotovo svi tipovi kose, stručnjaci smatraju da najviše koristi donosi osobama sa talasastom i kovrdžavom kosom. Kod kovrdža svaki pramen ima vlastiti smer i oblik, zbog čega šišanje na mokroj kosi ponekad može rezultirati neujednačenom dužinom nakon sušenja. Suvo šišanje omogućuje frizeru da vidi kako se svaka kovrdža ponaša te da oblikuje frizuru s puno više preciznosti.

Osim toga, ova tehnika često se preporučuje i osobama s tankom ili osetljivom kosom jer zahteva manje manipulacije vlasima. Jednako dobro funkcioniše i kod šiški, slojevitih frizura te svih promena stila kod kojih je važno precizno kontrolisati oblik i volumen.

Koje su najveće prednosti?

Jedna od najvećih prednosti suvog šišanja jeste predvidljivost rezultata. Frizer tačno vidi koliko će kosa biti duga nakon šišanja i kako će izgledati u svakodnevnim uslovima. Takođe omogućuje puno veću personalizaciju frizure jer se oblik prilagođava licu, teksturi i gustini kose u stvarnom vremenu.

Mnoge žene primećuju i da frizura duže zadržava oblik te lepše raste između dva odlaska u salon. Upravo zato ova tehnika posebno odgovara osobama koje preferiraju prirodan izgled i ne žele svakodnevno koristiti fen, figaro ili peglu za kosu.

Iako zvuči jednostavno, suvo šišanje zahteva veliko iskustvo i dobro poznavanje teksture kose. Stručnjaci upozoravaju da nepravilno izvedena tehnika može rezultirati neujednačenim linijama i loše definisanim oblikom frizure. Zbog toga je važno odabrati frizera koji ima iskustva sa suvim šišanjem, posebno ako imate kovrdžavu ili izrazito talasastu kosu.

Za sve koji sanjaju o frizuri koja izgleda dobro čim se kosa osuši prirodno, bez puno truda i stilizovanja, suvo šišanje moglo bi biti upravo ono što su tražili. U eri kada sve više žena prihvata prirodnu teksturu svoje kose, ova tehnika nameće se kao jedan od najvećih beauty trendova godine.

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