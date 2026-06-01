Malo ko bi poverovao da je prošlo više od tri decenije otkako se Hajdi Klum pojavila na modnoj sceni. Nemačko-američka manekenka, voditeljka i preduzetnica danas proslavlja 53. rođendan, a i dalje pleni pažnju gde god da se pojavi.

Mnogi se slažu da izgleda gotovo isto kao na vrhuncu svoje manekenske karijere. Dok i dalje osvaja modne piste, televizijske emisije i društvene mreže, njen brak sa 16 godina mlađim Tomom Kaulicom ne prestaje da intrigira javnost.

Ljubav kojoj godine ne mogu ništa

Par je u braku od 2019. godine, a uprkos brojnim komentarima zbog razlike u godinama, njih dvoje ne mare za to i zaljubljeniji su nego ikad.

Hajdi nikada nije krila koliko je srećna pored Toma. Naprotiv, o njihovom odnosu govorila je potpuno otvoreno. U razgovoru za britanski „The Times“ kroz smeh je rekla: „Nemam više bolove u leđima i kolenima, od kad imam svog muža.“

Ova njena izjava odmah je privukla veliku pažnju medija širom sveta, a mnogi su je protumačili kao dokaz koliko je zadovoljna i ispunjena u privatnom životu.

Međutim, intrigantna Hajdi tu nije stala. Govoreći o njihovom braku, Hajdi je bez ustručavanja dodala: „Naš sek*ualni život je odličan.“

Njena iskrenost tada je izazvala brojne komentare, ali i simpatije fanova koji su pohvalili to što ne krije koliko uživa u ljubavi sa svojim mužem.

Od supermodela do moćne žene

Hajdi Klum je još kao tinejdžerka osvojila prestižno takmičenje za modele među 25.000 prijavljenih devojaka, nakon čega se preselila u Njujork.

Pravu svetsku slavu stekla je 1998. godine pojavivši se na naslovnici specijalnog izdanja magazina „Sports Illustrated“, a ubrzo je postala i prvi nemački anđeo brenda „Victoria’s Secret“.

Kasnije je uspešno izgradila karijeru na televiziji kao voditeljka i član žirija emisija „Project Runway“, „Germany's Next Topmodel“ i „America's Got Talent“.

Danas se procenjuje da njeno bogatstvo iznosi neverovatnih 160 miliona dolara!

