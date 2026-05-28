Najnovija epizoda hit serije "Euforija" izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, a ovog puta glavna tema nije bila samo Sidni Svini, već i Homer Gir, sin slavnog Ričarda Gira.

Taj 26-godišnji glumac pojavio se u sedmoj epizodi aktuelne sezone kao Dilan Rid, TV zvezda koja ulazi u strastvenu aferu sa Kesi, likom koji tumači Sidni Svini. U epizodi pod nazivom ''Rain or Shine'' Kesi pokušava povećati broj pretplatnika na svom profilu na OnlyFansu, a upravo joj Dilan postaje adut za privlačenje pažnje.

Nakon provokativne scene Dilan se bez majice pojavljuje u kuhinji, a gledaoci su odmah počeli komentarisati njegov izgled. No, umesto klasičnih komentara o isklesanom telu i teretani, internet je bio oduševljen činjenicom da Homer izgleda – potpuno prirodno.

''Ovakve muškarce želimo gledati, a ne steroidima nabildane gym-rat tipove'', ''Napokon prirodan muškarac na ekranu'', ''To je moj tip muškarca'', neki su od komentara.

Mnogi su istakli kako upravo njegovo samopouzdanje i normalan izgled deluju osvežavajuće u svetu Holivuda opsednutim savršenim telima.

Homer Gir inače je sin glumačke legende Ričarda Gira i glumice Keri Lovel, poznate po ulozi Bondove devojke Pem Buvijer. Iako dolazi iz slavne porodice, mladi glumac tek sada ozbiljnije gradi svoju karijeru.

Govoreći o radu na seriji ''Euforija'', Homer je priznao kako mu je ovo prvo veliko iskustvo na profesionalnom setu.

''Ovo je moje prvo pravo iskustvo na setu. Kao da odmah skačeš u vatru, ali na najbolji mogući način. Ja sam glumac koji glumi glumca koji glumi lika – lako se izgubiš u svemu tome'', rekao je za Entertainment Daily.

