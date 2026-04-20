Stručnjaci objašnjavaju da deca najčešće nemaju jednako blizak odnos sa svim bakama i dekama, a istraživanja pokazuju da su u proseku emotivno bliža baki po majci.

Studija sa Univerziteta u Mičigenu navodi da deca češće provode više vremena i dobijaju više pažnje od bake sa majčine strane, pa je uobičajen redosled bliskosti: baka po majci, deda po majci, baka po ocu, pa deda po ocu.

Razlozi za to su različiti: od odnosa između majke i njene svekrve, preko porodične dinamike, do toga ko se više uključuje u brigu o detetu. Ako postoji distanca između majke i svekrve, to se često prenosi i na odnos bake i unuka.

Na bliskost utiču i drugi faktori, kao što su udaljenost, zdravlje, finansijska situacija, ličnost baka i deka, ali i broj unučadi koje imaju, jer veći broj unuka znači manje vremena po detetu.

Takođe, veze se često jačaju od samog rođenja, jer su bake po majci češće prisutne u ranim danima, pa se kasnije lakše uključuju u život deteta i ostaju bliže.