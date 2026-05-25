Hana Marej, zvezda serije Igra prestola, koju publika pamti kao nežnu Gili, prvi put je otvoreno govorila o jezivom periodu života kada je, kako kaže, upala u „wellness kult“, doživela psihotičnu epizodu i završila na prisilnom lečenju u psihijatrijskoj ustanovi. Glumica danas promoviše autobiografsku knjigu The Make-Believe: A Memoir of Magic and Madness, u kojoj opisuje pritiske slave, borbu sa mentalnim zdravljem i način na koji ju je grupa ljudi uvukla u opasan svet „duhovnog isceljenja“.

Hana Marej je priznala da nikada nije verovala da bi mogla da postane deo manipulativne organizacije.

„Lako je reći: ‘Meni se to nikada ne bi dogodilo’, ali čovek ne zna kroz šta može da prođe. Obrazovana sam, dolazim iz stabilne porodice i mislila sam da donosim dobre odluke. A onda sam donela užasne“, rekla je glumica u intervjuu za Gardian.

Sve je počelo 2017. godine, tokom snimanja filma Detroit rediteljke Ketrin Bigelou, kada je zbog ogromnog stresa potražila pomoć „energetske isceliteljke“. Nakon jedne seanse, koja joj je navodno pomogla da se oseća bolje, počela je da odlazi na radionice i okupljanja sa članovima grupe. Kako kaže, postajala je sve opsednutija.

„Želela sam da idem sve dublje i dublje.“



Na vrhu organizacije nalazio se muškarac kog u knjizi naziva Stiv.

„Nikada nisam videla nekoga ko toliko zrači moći. Delovalo je gotovo magično“, priznala je.

Glumica kaže da je još od detinjstva bila fascinirana magijom i svetovima poput Harija Potera, zbog čega joj je ideja o „skrivenoj istini“ bila posebno privlačna. Tokom psihotične epizode poverovala je da ima posebnu sudbinu.

„Moj mozak je tada bio mešavina svih tih priča. Verovala sam da sam otkrila istinu i da ću spasiti svet.“



Najdramatičniji trenutak dogodio se tokom petodnevnog kursa u jednom londonskom hotelu. Hana je govorila bez prestanka, svuda videla znakove i simbole, a zatim je počela da halucinira.

„Čula sam Stivov glas u svojoj glavi.“

U panici se zaključala u kupatilo, dok su članovi organizacije stajali ispred vrata i, kako tvrdi, uzvikivali da „isteruju zlog duha iz nje“. Na kraju je pozvana hitna pomoć, a nekoliko pripadnika obezbeđenja moralo je da je zadržava dok nije prevezena u psihijatrijsku bolnicu, gde je provela 28 dana protiv svoje volje. Kasnije joj je dijagnostikovan bipolarni poremećaj, zbog čega se 2020. godine potpuno povukla iz glume, uključujući film, pozorište i sinhronizacije.

Hana Marej je diplomirala englesku književnost na Kembridžu, a tokom karijere osvojila je brojne nagrade. Publika ju je, osim po ulozi Gili u Igri prestola, zavolela i u seriji Skins, za koju je dobila BAFTA priznanje, dok je nagrađivana i na Tribeka i Sandens festivalima.

Danas živi u Londonu, piše i aktivno govori o mentalnom zdravlju, posebno o stigmi koja prati ljude koji su bili prisilno hospitalizovani.

„Stalno slušamo da treba više da pričamo o mentalnom zdravlju, ali uglavnom se govori samo o anksioznosti i depresiji. Ljudi koji su završili na psihijatriji i dalje su tabu tema“, rekla je glumica.